«Шлюз в кровоток»: почему болезни десен ведут к деменции и инсульту

The Guardian: болезни десен ведут к деменции и инсульту

Состояние ротовой полости напрямую влияет на развитие серьезных системных заболеваний, включая патологии сердца и когнитивные нарушения. Об этом сообщает издание The Guardian.

«Люди забывают, что рот — это открытый портал, шлюз в ваш кровоток, легкие и внутреннюю часть тела», — отметил профессор Стив Керриган из Университета RCSI.

В ротовой полости обитает около 700 видов бактерий, которые при несоблюдении гигиены вызывают гингивит или необратимый периодонтит.

Исследования показали, что до 90% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями страдают от болезней десен. Это связано с тем, что оральные микробы могут попадать в кровь, прикрепляться к тромбоцитам и вызывать образование сгустков, приводящих к инфарктам или инсультам.

Связь между здоровьем зубов и диабетом также доказана наукой. Хроническое воспаление в деснах затрудняет контроль уровня сахара в организме, а высокий сахар, в свою очередь, делает человека более уязвимым для инфекций полости рта.

Исследование 2025 года подтвердило, что даже такая процедура, как лечение корневых каналов, способна ощутимо снизить показатели глюкозы и холестерина в крови.

Кроме того, ученые из Королевского колледжа Лондона изучают влияние гигиены рта на мозг. Обнаружено, что наличие болезней десен связано с шестикратным ускорением темпов снижения когнитивных способностей. Бактерии провоцируют общий воспалительный фон, который может способствовать развитию деменции и даже артрита коленных суставов.

Для предотвращения последствий специалисты рекомендуют чистить зубы минимум дважды в день, использовать электрические щетки и не пренебрегать зубной нитью.

Важную роль играет и рацион питания. Избыток сахара подпитывает вредную микрофлору, что разрушает не только эмаль, но и десны. Профессор Керриган подчеркнул, что гигиена рта обычно идет рука об руку с общим здоровым образом жизни. Это в совокупности продлевает жизнь и сохраняет ясность ума до глубокой старости.

