В США недалеко от Белого дома произошла стрельба: что известно

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 120 0

Предполагаемый виновник происшествия задержан.

Фото, видео: Reuters/Nathan Howard; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В США недалеко от Белого дома произошла стрельба

В центре Вашингтона, недалеко от Белого дома, раздались выстрелы, неизвестный открыл огонь и смертельно ранил двух служащих национальной гвардии. Об этом сообщают журналисты ABC News. Официальный представитель администрации президента США Дональда Трампа Кэролайн Ливитт заявила, что он был проинформирован о происшествии.

Спасти сотрудников Нацгвардии не удалось, вскоре после случившегося оба скончались. Об этом в соцсети X рассказал губернатор Западной Вирджинии Патрик Морриси. Как отмечают корреспонденты телеканала со ссылкой на источник в правоохранительных органах, среди убитых военнослужащих были женщина и мужчина.

«Весь наш штат скорбит вместе с их (погибших) семьями, близкими и всем сообществом гвардии. Западная Вирджиния никогда не забудет их службу и их жертву, и мы потребуем полной ответственности за этот ужасный акт», — написал Морриси.

В свою очередь генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что на место стрельбы прибыли федеральные агенты. Кроме того, там работают представители Федерального бюро расследований (ФБР) и помогают в установлении всех обстоятельств ЧП.

Подозреваемый в стрельбе и, соответственно, убийстве правоохранителей задержан. Об этом заявили представители пресс-службы местного полицейского департамента в соцсети X. Вице-президент Джей Ди Вэнс также сообщил, что власти пока не установили мотивы стрелявшего. Место преступления в данный момент находится в оцеплении, расследование продолжается.

Ранее, писал 5-tv.ru, шестилетний американский школьник несколько раз выстрелил в свою учительницу. Пистолет мальчик достал из сумки своей матери.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.59
-0.37 91.50
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:19
«Словно по календарю»: когда в Москве и Петербурге наступят первые морозы
1:58
Пару движений — и все напрасно: что категорически запрещено делать после массажа
1:36
«Мы забрали ее»: Боня объяснила, почему ее 13-летняя дочь больше не ходит в школу
1:15
«Не хотел вылезать»: звезда фильма «Есть только МиГ» Даниил Попов о съемках в самолете
0:57
Детей из нелегального реабилитационного центра в Подмосковье передали родителям
0:36
Осень и ЖКТ: пять привычек, которые могут навредить пищеварению

Сейчас читают

Эксперт назвал пункты мирного плана, по которым Киев будет упираться изо всех сил
Президент Гвинеи-Бисау арестован в ходе военного переворота
Актрисе Тарасовой вынесли приговор по делу о контрабанде наркотиков
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео