В США недалеко от Белого дома произошла стрельба: что известно

В США недалеко от Белого дома произошла стрельба

В центре Вашингтона, недалеко от Белого дома, раздались выстрелы, неизвестный открыл огонь и смертельно ранил двух служащих национальной гвардии. Об этом сообщают журналисты ABC News. Официальный представитель администрации президента США Дональда Трампа Кэролайн Ливитт заявила, что он был проинформирован о происшествии.

Спасти сотрудников Нацгвардии не удалось, вскоре после случившегося оба скончались. Об этом в соцсети X рассказал губернатор Западной Вирджинии Патрик Морриси. Как отмечают корреспонденты телеканала со ссылкой на источник в правоохранительных органах, среди убитых военнослужащих были женщина и мужчина.

«Весь наш штат скорбит вместе с их (погибших) семьями, близкими и всем сообществом гвардии. Западная Вирджиния никогда не забудет их службу и их жертву, и мы потребуем полной ответственности за этот ужасный акт», — написал Морриси.

В свою очередь генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что на место стрельбы прибыли федеральные агенты. Кроме того, там работают представители Федерального бюро расследований (ФБР) и помогают в установлении всех обстоятельств ЧП.

Подозреваемый в стрельбе и, соответственно, убийстве правоохранителей задержан. Об этом заявили представители пресс-службы местного полицейского департамента в соцсети X. Вице-президент Джей Ди Вэнс также сообщил, что власти пока не установили мотивы стрелявшего. Место преступления в данный момент находится в оцеплении, расследование продолжается.

