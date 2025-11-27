Алексей Чадов продолжает биться за неполученные от собственного фильма деньги

В московском суде продолжилась битва актера Алексея Чадова за свой самый большой гонорар. 75 миллионов рублей он пытается выбить у бывшего друга и коллеги, с которым совместно снял фильм. И вроде Чадов во всем прав, но, как считает корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров, на этом громкий скандал не закончится.

Эксклюзивные кадры «Известий» из зала суда. На них звездные разборки, которые длятся вот уже два с половиной года. Ведь совсем недавно Алексей Чадов уже был в суде и даже выиграл спор. Но те самые 74 миллиона компенсации так и не получил. Его оппонент подал на апелляцию.

«Они хотят оттянуть какое-то решение, отодвинуть вот эти все основные мероприятия по банкротству», — рассказал актер Алексей Чадов.

Оппонент Алексей Чадов в судебных разбирательствах — продюсер и теперь уже бывший друг актера Максим Боев. Даже после решения суда о многомиллионных выплатах Чадову — сдаваться не собирается.

«Они все-таки стараются сейчас прибегнуть к неким таким юридическим хитростям», — рассказала адвокат Алексея Чадова Анна Фролова.

Сам Максим Боев лично на заседание не явился, а только отправил юристов.

Комментировать конфликт Чадов и Боевая начался после окончания съемок их совместного фильма. Все шло хорошо. Алексей воспринимал работу как новый творческий вызов. Для него это был продюсерский и авторский дебют.

«Это два с половиной года жизни. Я отказывался от съемок, защищал полностью пространство времени, чтобы полностью посвятить себя этому проекту», — рассказал Чадов.

И проект получился успешным. Собрал в прокате больше 300 миллионов рублей. По договоренности, прибыль должны были делить пополам. Но с этих денег сам Алексей не получил ничего. Адвокаты Максима Боева изо всех сил пытаются убедить суд, что Чадов к созданию кино не имеет отношения.

«Все документы налицо: паспорт фильма, документы из Фонда кино, все письма представлены в объеме», — продолжил Чадов.

В пользу актера говорит и то, что он был указан в титрах как генеральный продюсер. Этот суд тоже принял во внимание. Заседание длилось около часа.

Выслушав доводы сторон, решение по компенсации осталось в силе. При этом бывший бизнес партнер Чадова теперь должен выплатить еще больше денег.

«Основного долга это 74 миллиона плюс еще неустойки. Неустойку на текущий момент вот уже составляют более 20 миллионов», — отметила представительница команды Чадова.

И, кажется, на этом история киноскандала не завершится.

