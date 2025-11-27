Лишним не будет: россияне стали чаще снимать наличные

Банки усилили контроль за мошенниками, что привело к росту числа блокировок карт.

«Известия»: россияне стали чаще снимать наличные

Россияне активно снимают наличные из-за страха блокировки карт. Как пишут «Известия», за три месяца банкоматы опустошили почти на 660 миллиардов рублей. Это в пять раз больше, чем год назад.

Одной из главных причин роста интереса к «живым» деньгам наряду борьбы с мошенничеством называют усиление контроля за денежными переводами. Также наличные нужны в регионах, где периодически отключают мобильный интернет. В это время купить что-то в магазине или оплатить услуги онлайн становится невозможно.

