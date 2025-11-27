В Латвии предложили демонтировать ведущую в Россию железную дорогу

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 60 0

В планах консультация по данной теме с Литвой и Эстонией.

Почему в Латвии хотят демонтировать ведущую в РФ жд дорогу

Фото: www.globallookpress.com/Victor Lisitsyn

Возможность полного демонтажа участков железной дороги, ведущей в Россию, рассматривается в Латвии. Эти слова президента страны Эдгарса Ринкевичса привело издание LSM+.

По его словам, правительство государства собирается поднять вопрос о демонтаже железнодорожной линии на восточной границе в обсуждении с национальными вооруженными силами. Также в планах консультация по данной теме с Литвой и Эстонией.

Соответствующие министерства должны озвучить свои предложения к концу года, однако окончательное решение объявят не ранее начала 2026 года.

Ринкевичс пояснил, что не исключает ни одного из вероятных способов укрепления национальной обороны и безопасности, но принимать решение надо только после оценки сроков, объема работ и социально-экономических моментов. Президент подчеркнул, что обсуждения в соцсетях о демонтаже железнодорожных путей оказались «излишне эмоциональными и малорациональными».

«Плохо, что нет подробностей и ясности, из-за чего общественность напрасно тревожат. В Риге что-то говорят, а в Латгалии об этом не знают, создаются опасения и дезинформация», — отметил он.

До этого, 15 октября, Латвия стала внедрять систему платной электронной очереди для граждан, которые пересекают внешнюю границу страны из РФ и Белоруссии. Введение платной очереди объяснили необходимостью укрепления безопасности при пересечении границы и противодействия транспортных заторов.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент Финляндии Александр Стубб призвал поддержать Украину после коррупционного скандала. Латвия была в том числе за это предложение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

