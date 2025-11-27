Прощание с олимпийским чемпионом по футболу Симоняном проходит в Москве

Церемония прощания с олимпийским чемпионом по футболу и бывшим нападающим «Спартака» Никитой Симоняном проходит на стадионе «Лукойл-Арена» в Москве. Соответствующие кадры публикует 5-tv.ru.

Легендарный спортсмен скончался 23 ноября. Ему было 99 лет.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования после кончины футболиста. Российский лидер охарактеризовал Симоняна как неординарного человека, ставшего кумиром для миллионов болельщиков.

Футболист построил блестящую карьеру в составе столичного «Спартака». За десять сезонов — с 1949 по 1959 годы — за красно-белых он выиграл четыре раза чемпионат и дважды — Кубок СССР. Помимо этого, он стал лучшим бомбардиром в истории клуба с 160 голами.

К тому же, играя за сборную Советского Союза, Симонян выиграл Олимпиаду 1956 года, прошедшую в Мельбурне. Он забил первый гол национальной команды на чемпионатах мира, что произошло на турнире 1958 года в Швеции.

После окончания карьеры на позиции игрока Симонян стал тренером. Под руководством наставника «Спартак» два раза выиграл чемпионат СССР и три раза брал Кубок страны. Симонян стал во главе ереванского «Арарата» в 1973 году и в первый сезон привел команду к единственной в истории победе в чемпионате Советского Союза.

Симонян стал первым вице-президентом РФС в 1992-м. Он занимал этот пост до конца жизни. Также он трижды исполнял обязанности главы организации.

