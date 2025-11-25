Дегтярев: в 2025 году борцы из РФ завоевали 81 медаль на чемпионатах мира и Европы

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 57 0

Министр спорта представил на мероприятии ключевые результаты развития детско-юношеского спорта.

Фото, видео: пресс-служба Михаила Дегтярева; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В 2025 году российские борцы завоевали на чемпионатах мира и Европы 81 медаль, в том числе 49 золотых. Об этом рассказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев на форуме «Выбор Сильных».

«У нас по спортивной борьбе, дзюдо и самбо за 2025 год на чемпионатах мира и Европы уже 81 медаль, из них 49 золотых. Был в Будапеште лично свидетелем, как наши бились на чемпионате мира по дзюдо: пять медалей, три золотых. Прекрасные результаты!» — сказал он.

Дегтярев представил на мероприятии ключевые результаты развития детско-юношеского спорта. Так, в нашей стране существует на данный момент уже четыре с половиной тысячи организаций, которые готовят два миллиона атлетов.

Также в 38,5 тысяч школ по всей России созданы спортклубы, запускается Единая школьная лига — система соревнований по примеру студенческого спорта. Министр спорта отметил работу Российского спортивного фонда и проекта «Выбор Сильных».

Дегтярев назвал детско-юношеский спорт приоритетом для отрасли. Его деятельность регулирует Концепция развития детско‑юношеского спорта. С прошлого года стартовал второй этап ее реализации — он продлится до 2030 года. Основная задача — сделать спорт доступным для каждого ребенка в каждом уголке страны.

Дегтярев отметил вклад партийного проекта «Единой России» «Выбор Сильных», который в 2025 году охватил почти три тысячи школ, 250 вузов и более одного миллиона молодых людей.

«В России очень любят борьбу. Для многих примером является президент Владимир Владимирович Путин, который стал мастером спорта СССР по дзюдо и самбо», — говорит Дегтярев.

Ранее 5-tv.ru писал, что во Всероссийском чемпионате «Человек идущий» приняли участие более 65 тысяч человек. Любители активного образа жизни, от детей до пенсионеров, в течение двух месяцев с помощью специального приложения считали свои пройденные шаги. Например, в прошлом сезоне суммарно они прошли расстояние от Луны и обратно 13 раз.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.96
0.04 90.97
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:28
Газа может не хватить: подземные хранилища в ЕС заполнены менее, чем на 80%
23:11
Вся правда о витаминах группы B: кому и как их правильно принимать
22:59
Российская женская сборная по шахматам вернулась в Москву победителем чемпионата мира
22:49
Обирают до нитки: аферисты адаптировали жилищную схему обмана под транспорт
22:40
Трамп поручил Уиткоффу встретиться с Путиным
22:31
Провокация Киева с якобы российским БПЛА в Румынии и Молдавии с треском провалилась

Сейчас читают

Убийство родственниц Прохора Шаляпина снова будут расследовать
Месяц тишины: тайна пропажи россиянки с сыном в Турции обрастает пугающими версиями
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео