В 2025 году российские борцы завоевали на чемпионатах мира и Европы 81 медаль, в том числе 49 золотых. Об этом рассказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев на форуме «Выбор Сильных».

«У нас по спортивной борьбе, дзюдо и самбо за 2025 год на чемпионатах мира и Европы уже 81 медаль, из них 49 золотых. Был в Будапеште лично свидетелем, как наши бились на чемпионате мира по дзюдо: пять медалей, три золотых. Прекрасные результаты!» — сказал он.

Дегтярев представил на мероприятии ключевые результаты развития детско-юношеского спорта. Так, в нашей стране существует на данный момент уже четыре с половиной тысячи организаций, которые готовят два миллиона атлетов.

Также в 38,5 тысяч школ по всей России созданы спортклубы, запускается Единая школьная лига — система соревнований по примеру студенческого спорта. Министр спорта отметил работу Российского спортивного фонда и проекта «Выбор Сильных».

Дегтярев назвал детско-юношеский спорт приоритетом для отрасли. Его деятельность регулирует Концепция развития детско‑юношеского спорта. С прошлого года стартовал второй этап ее реализации — он продлится до 2030 года. Основная задача — сделать спорт доступным для каждого ребенка в каждом уголке страны.

Дегтярев отметил вклад партийного проекта «Единой России» «Выбор Сильных», который в 2025 году охватил почти три тысячи школ, 250 вузов и более одного миллиона молодых людей.

«В России очень любят борьбу. Для многих примером является президент Владимир Владимирович Путин, который стал мастером спорта СССР по дзюдо и самбо», — говорит Дегтярев.

