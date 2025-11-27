Лукашенко заявил о поддержке Белоруссией мирных усилий России по Украине

Мария Гоманюк
Незалежная согласится с предложенным США планом из-за ситуации на фронте.

Какая позиция у Белоруссии по мирным усилиям РФ по Украине

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Белоруссия выступает за мирные усилия России на фоне предложений США по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Мы поддерживаем усилия президента РФ Владимира Путина, Российской Федерации в реагировании на предложение США по миру и мирному договору на Украине», — отметил он.

Также белорусский лидер добавил, что Украина согласится с предложенным США мирным договором в связи с происходящей ситуацией на фронте. При этом Лукашенко подчеркнул, что ключевые моменты договора в настоящее время согласованы. Он поделился мнением, что при нынешнем развитии событий Украине нужно принять условия, так как в противном случае она может окончательно потерять государственность.

До этого, 26 ноября, газета The New York Times (NYT) передавала, что министр армии США Дэниел Дрисколл попробовал убедить дипломатов стран Европы в важности скорого урегулирования конфликта на Украине.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков попросил не завышать значение утечек в СМИ, которые связаны с переговорами по урегулированию. Он отметил, что в разных странах, в том числе в Соединенных Штатах, существуют силы, которые попытаются сорвать тенденции подхода к мирному разрешению украинского вопроса.

Американский лидер Дональд Трамп поручил спецпредставителю США Стивену Уиткоффу провести организацию встречи с Путиным в Москве.

Ранее 5-tv.ru писал, что у Великобритании не осталось денег на поддержку Украины.

