У Великобритании не осталось денег на поддержку Украины

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 86 0

Последние финансы для Незалежной кончатся в начале 2026 года.

Сколько еще Британия сможет поддерживать Украину

Фото: www.globallookpress.com/Thomas Trutschel

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

У Лондона недостаточно средств для дальнейшего финансирования Украины. Об этом заявил в эфире передачи на федеральном телеканале посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

В британской экономике почти не осталось своих финансов, из-за чего на Даунинг-стрит строят планы на замороженные российские активы.

«На Украину денег нет, и они прекратятся в начале будущего года», — заявил Келин.

Дипломат отметил, что последней надеждой для Незалежной являются США — кроме них лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому рассчитывать не на кого. По словам посла, британское правительство продолжает «хорохориться» и ссылаться на помощь «коалиции желающих» — в эту группу входят около 30 стран, однако лишь Германия, Франция и Великобритания пока еще могут оказать Украине хоть какую-то поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, что Еврокомиссия завершила подготовку документа по изъятию замороженных российских активов. Совещательный орган рассматривает возможность передачи их Киеву.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
27 нояб
ВС РФ освободили населенный пункт Васюковка в ДНР
27 нояб
Силы ПВО за ночь сбили 118 дронов ВСУ над регионами России
27 нояб
Ка-52М ударил по «опорнику» боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
27 нояб
ЗРК «Оса» помешал дронам ВСУ осуществить разведку. Лучшее видео из зоны СВО
26 нояб
Еврокомиссия подготовила проект изъятия замороженных активов РФ
26 нояб
Рябков: об уступках РФ по урегулированию конфликта на Украине не может быть речи
26 нояб
Министр армии США Дрисколл заявил о будущем поражении Украины в конфликте
26 нояб
Захарова объяснила происхождение «информационного шума» вокруг мирного плана США
26 нояб
Российские силы ПВО уничтожили 33 украинских беспилотника за ночь
26 нояб
Су-34 ударил по боевикам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.59
-0.37 91.50
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:57
Суд оставил квартиру Долиной в законной собственности певицы
13:49
В Херсонской области свыше 71 тысячи жителей остались без света из-за атак ВСУ
13:35
Путин заявил о постоянном контакте РФ и Таджикистана по вопросам безопасности
13:32
Улицы нескольких столиц в Европе охватили акции протеста
13:18
Путин пригласил Рахмона на саммит СНГ в Санкт-Петербурге
13:16
МИД РФ вручил ноту послу Польши о закрытии генконсульства республики в Иркутске

Сейчас читают

Путин пригласил Рахмона на саммит СНГ в Санкт-Петербурге
МИД РФ вручил ноту послу Польши о закрытии генконсульства республики в Иркутске
Хабенский о создании самого мрачного сезона «Метода»: «Не про маньяков, а про людей»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео