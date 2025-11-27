У Лондона недостаточно средств для дальнейшего финансирования Украины. Об этом заявил в эфире передачи на федеральном телеканале посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

В британской экономике почти не осталось своих финансов, из-за чего на Даунинг-стрит строят планы на замороженные российские активы.

«На Украину денег нет, и они прекратятся в начале будущего года», — заявил Келин.

Дипломат отметил, что последней надеждой для Незалежной являются США — кроме них лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому рассчитывать не на кого. По словам посла, британское правительство продолжает «хорохориться» и ссылаться на помощь «коалиции желающих» — в эту группу входят около 30 стран, однако лишь Германия, Франция и Великобритания пока еще могут оказать Украине хоть какую-то поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, что Еврокомиссия завершила подготовку документа по изъятию замороженных российских активов. Совещательный орган рассматривает возможность передачи их Киеву.

