Мешает страх: как преодолеть одиночество после 30 и завести новых друзей

The Guardian: заводить новых друзей после 30 мешает страх

Если верить интернету, жизнь после 30 — это больная спина, ипотека и нескончаемый интерес к бытовой технике. А еще миф о том, что завести новых друзей в этом возрасте почти недостижимо.

Исследования действительно подтверждают: большинству взрослых сложнее находить близких людей, потому что исчезают школьные классы, студенческие кампусы и бесконечные прогулки после работы. На дружбу нужно время, а его почти ни у кого нет.

Но это лишь часть картины. Одна женщина, вступив в возраст после 30, обнаружил пустые выходные и постепенно редеющий круг общения — не потому, что любовь к друзьям исчезла, а потому что их жизнь изменилась: переезды, браки, дети, другие приоритеты. Однако в беседе с The Guardian она рассказала, как с этим справиться.

Нужно поменяться самому

Со временем стало ясно: нужно не ждать, что старые отношения «вернутся», а знакомиться с людьми, которые живут в таком же ритме. Людьми, у которых тоже меняются графики, привычки, взгляды. Так женщина впервые скачал приложение, где ищут исключительно друзей.

Иногда люди из приложения не доходили до встречи, находя разные предлоги. Но в череде неудачных попыток женщина нашла новую подругу Рейчел, с которой она теперь ходит на совместные тренировки и ужины.

Дружба по алгоритму

Следующим шагом стало приложение Timeleft, которое случайным образом собирает за ужином шестерых незнакомцев. И пусть ситуация напоминала эпизод «Черного зеркала», они сходились во многих взглядах на жизнь.

На одном из таких ужинов появилась Эльвира — тихая, почти незаметная, но с тем же чувством юмора. Позже она стала частью небольшой компании.

Дружба в реальном мире тоже жива

Новые знакомства возникали не только в приложениях, но и в коворкинге, на тренировках, в кафе, на концертах. На разные мероприятия женщина часто ходила одна. Так появилась Лавдей — случайное знакомство, которое переросло в регулярные прогулки по холмам Саут-Даунс.

А однажды просмотр квартиры через сервис привел женщину к знакомству с Эби: съемом дело не закончилось, зато началась дружба.

Дело не в возрасте

Женщина честно признается: год назад такие знакомства были бы невозможны. Тогда было слишком много тревоги, самоедства и ощущений «меня никто не понимает». Но когда внутри появился порядок, стал расти интерес к миру, энергию стало проще отдавать людям — и она начала возвращаться.

Дружба работает по принципу «отдашь — получишь». Женщина отмечает, что, когда вы открыты, то спокойнее относитесь к себе и перестаете искать одобрения, рядом действительно появляются люди, которые похожи на вас.

Так возможно ли найти друзей после 30?

Женщина добавляет, что найти друзей после 30 лет гораздо проще, чем кажется. Не возраст мешает искать близость, а страх быть отвергнутыми, грустные ожидания и привычка прятаться в собственных стенах. Если позволить себе быть чуть смелее — вокруг оказывается множество людей, которые ищут то же самое. И дружба, которую казалось потерянной, возвращается — просто в новом виде.

