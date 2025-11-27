«Для топки»: Захарова о желании президента Латвии разобрать ведущую в Россию ж/д

Захарова предположила, что латвийцы разберут ж/д до РФ ради шпал для топки

Шпалы нужны латвийцам для топки. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала изданию KP.RU идею президента Латвии Эдгарса Ринкевичса разобрать железную дорогу, ведущую в Россию.

«Видимо, <…> шпалы нужны им для топки», — предположила Захарова.

О возможности полного демонтажа путей до России заявил Ринкевичс журналистам 26 ноября. Он сказал, что данная мера рассматривается для усиления безопасности государства.

Правительство Латвии планирует обсудить эту инициативу с национальными вооруженными силами. Кроме того, в будущем данный вопрос будет обсуждаться с Литвой и Эстонией. В ближайшее время соответствующие министерства должны предоставить свои предложения относительно этой идеи. Ведь необходимо оценить сроки и объем работы, а также социально-экономический аспект.

Решение будет принято к 2026 году.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в МИД России отметили отсутствие перспектив восстановления диалога с Прибалтикой.

