Захарова предположила, что латвийцы разберут ж/д до РФ ради шпал для топки
Шпалы нужны латвийцам для топки. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала изданию KP.RU идею президента Латвии Эдгарса Ринкевичса разобрать железную дорогу, ведущую в Россию.
«Видимо, <…> шпалы нужны им для топки», — предположила Захарова.
О возможности полного демонтажа путей до России заявил Ринкевичс журналистам 26 ноября. Он сказал, что данная мера рассматривается для усиления безопасности государства.
Правительство Латвии планирует обсудить эту инициативу с национальными вооруженными силами. Кроме того, в будущем данный вопрос будет обсуждаться с Литвой и Эстонией. В ближайшее время соответствующие министерства должны предоставить свои предложения относительно этой идеи. Ведь необходимо оценить сроки и объем работы, а также социально-экономический аспект.
Решение будет принято к 2026 году.
