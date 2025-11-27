Путин заявил о постоянном контакте спецслужб РФ и Украины по гуманитарным вопросам

Путин: спецслужбы России и Украины всегда находились в контакте

Российские и украинские спецслужбы всегда находились в контакте друг с другом. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам государственного визита в Киргизию.

«Наши спецслужбы — российские и украинские — всегда находились в контакте друг с другом, даже в самые тяжелые времена, и сейчас они находятся», — подчеркнул глава государства.

По словам Путина, площадкой для контактов между спецслужбами выступает Абу-Даби, там они решают прежде всего гуманитарные вопросы, в том числе и об обмене военнопленными.

Благодаря президенту Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммаду ибн Заиду Аль Нахайяну на Родину вернулись сотни российских военнослужащих. В связи с этим, по предложению украинской стороны, была организована очередная встреча в Абу-Даби, в которой принял участие один из руководителей ФСБ России.

Кроме того, на встрече присутствовал представитель администрации США. Путин отметил, что это было довольно неожиданно для российской стороны, однако он подчеркнул, что Москва от контактов никогда не отказывается.

