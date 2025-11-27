Путин указал на высокие потери в рядах боевиков ВСУ

Мария Гоманюк
У киевского режима получилось набрать незначительное количество вояк с помощью мобилизации.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери в рядах своих боевиков в октябре текущего года. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после госвизита в Киргизию.

По его словам, данное число составило 47,5 тысяч человек в прошлом месяце.

Помимо этого, российский лидер уточнил, что у киевского режима получилось набрать только около 16,5 тысяч человек с помощью мобилизации. В то время как из госпиталей вернули примерно 14,5–15 тысяч боевиков.

Президент РФ пояснил, что российские войска увеличивают темп продвижения по всем направлениям в зоне специальной военной операции (СВО), а основной проблемой врага стал возрастающий разрыв между утратами и числом боевиков, которых получается отправлять на линию боевого соприкосновения.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин высказался о положительной динамике по всем направлениям СВО. Он отмечал, что в случае ухода украинских боевиков с занимаемых территорий, РФ остановит боевые действия, однако, если ВСУ останутся, то и Вооруженные силы (ВС) РФ добьются своего военным путем.

