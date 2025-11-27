«Темп увеличивается»: Путин о положительной динамике по всем направлениям СВО

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 45 0

Российские войска продолжают продвигаться вперед.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Станислав Красильников; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Путин заявил об ускорении темпов наступления в зоне СВО

Позитивная динамика сохраняется на всех направлениях специальной военной операции, и темп наступления продолжает расти. Об этом президент России Владимир Путин сообщил на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.

«Позитивная динамика сохраняется по всем направлениям СВО, и темп наступления увеличивается», — заявил российский лидер.

Глава государства отметил, что российские подразделения уверенно продвигаются вперед и на отдельных участках демонстрируют существенный прогресс. По его словам, тенденция сохраняется на всем протяжении линии боевого соприкосновения.

Президент подчеркнул, что текущая ситуация складывается в пользу российских сил, а развитие наступления идет в соответствии с поставленными задачами.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Путин указал на необходимость удовлетворять потребности ОПК России. Президент подчеркнул необходимость полного обеспечения нужд оборонной промышленности в условиях СВО.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

