«Темп увеличивается»: Путин о положительной динамике по всем направлениям СВО

Российские войска продолжают продвигаться вперед.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Станислав Красильников; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Путин заявил об ускорении темпов наступления в зоне СВО
Позитивная динамика сохраняется на всех направлениях специальной военной операции, и темп наступления продолжает расти. Об этом президент России Владимир Путин сообщил на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
«Позитивная динамика сохраняется по всем направлениям СВО, и темп наступления увеличивается», — заявил российский лидер.
Глава государства отметил, что российские подразделения уверенно продвигаются вперед и на отдельных участках демонстрируют существенный прогресс. По его словам, тенденция сохраняется на всем протяжении линии боевого соприкосновения.
Президент подчеркнул, что текущая ситуация складывается в пользу российских сил, а развитие наступления идет в соответствии с поставленными задачами.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Путин указал на необходимость удовлетворять потребности ОПК России. Президент подчеркнул необходимость полного обеспечения нужд оборонной промышленности в условиях СВО.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 27 нояб
- «Точно пойдут дальше»: Путин рассказал о продвижении российских войск
- 27 нояб
- В Верховной раде обвинили Зеленского в нежелании заключать мир
- 27 нояб
- ВС РФ освободили населенный пункт Васюковка в ДНР
- 27 нояб
- Силы ПВО за ночь сбили 118 дронов ВСУ над регионами России
- 27 нояб
- У Великобритании не осталось денег на поддержку Украины
- 27 нояб
- Ка-52М ударил по «опорнику» боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 27 нояб
- ЗРК «Оса» помешал дронам ВСУ осуществить разведку. Лучшее видео из зоны СВО
- 26 нояб
- Еврокомиссия подготовила проект изъятия замороженных активов РФ
- 26 нояб
- Рябков: об уступках РФ по урегулированию конфликта на Украине не может быть речи
- 26 нояб
- Министр армии США Дрисколл заявил о будущем поражении Украины в конфликте
Читайте также
93%
Нашли ошибку?