«Может быть фейки»: Путин о слитых переговорах Уиткоффа по Украине

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 12 0

Поставили подглядывать, а «они подслушивают», отметил президент РФ.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Путин: сливы переговоров Уиткоффа могут быть фейками

Сливы переговоров спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа по урегулированию украинского конфликта, появившиеся в СМИ, могут быть фейками. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам государственного визита в Киргизию.

«Значит, что касается этих сливов: это, может быть, фейки какие-то, может быть, действительно подслушанные разговоры», — отметил глава государства.

Кроме того, Путин подчеркнул, что в России подобные «подслушивания» уголовно наказуемы.

«Как у нас, знаете, шутят: „Поставили подглядывать, а они подслушивают“. Пусть займутся своим собственным делом», — иронично добавил глава государства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин назвал чушью слухи об «опале» главы МИД РФ Сергея Лаврова после разговора с госсекретарем США Марко Рубио. Глава государства пояснил, что министр иностранных дел продолжает активно работать по своему графику.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.59
-0.37 91.50
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:20
Откровение за кулисами: Кейт Миддлтон призналась, почему ее волосы стали светлее
18:10
Семья погибла в турецком отеле после обработки номера токсичным газом
18:07
Новый экипаж «Союза МС-28» успешно пристыковался к МКС
18:03
Путин заявил о необходимости международного признания новых территорий
18:00
«Всегда ему рады»: Путин рассказал о контактах с Венгрией по встречи с Орбаном
17:55
«Может быть фейки»: Путин о слитых переговорах Уиткоффа по Украине

Сейчас читают

Путин пригласил Рахмона на саммит СНГ в Санкт-Петербурге
МИД РФ вручил ноту послу Польши о закрытии генконсульства республики в Иркутске
На Пятом канале акция «День добрых дел» для 9-летней Таисии
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео