«Может быть фейки»: Путин о слитых переговорах Уиткоффа по Украине

Путин: сливы переговоров Уиткоффа могут быть фейками

Сливы переговоров спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа по урегулированию украинского конфликта, появившиеся в СМИ, могут быть фейками. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам государственного визита в Киргизию.

«Значит, что касается этих сливов: это, может быть, фейки какие-то, может быть, действительно подслушанные разговоры», — отметил глава государства.

Кроме того, Путин подчеркнул, что в России подобные «подслушивания» уголовно наказуемы.

«Как у нас, знаете, шутят: „Поставили подглядывать, а они подслушивают“. Пусть займутся своим собственным делом», — иронично добавил глава государства.

