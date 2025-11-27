«Так держать»: Дегтярев о возвращении сборной дзюдо к выступлениям под флагом РФ

Дегтярев: интерес к дзюдо возрастает в России

Российские дзюдоисты снова выходят на международный уровень в качестве национальной сборной под государственным флагом. Об этом рассказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев в ответ на решение Международной федерации дзюдо.

Он отметил, что федерация заняла «по-настоящему спортивное, справедливое решение» в отношении российских атлетов.

«Мы благодарим международную федерацию дзюдо за это по-настоящему спортивное справедливое решение. Федерация дзюдо одной из первых начала движение по восстановлению прав наших спортсменов. Они уже несколько лет выступают под флагом самой федерации, а не под нейтральными флагами», — сказал Дегтярев.

Министр подчеркнул, что большое значение в развитии и статусе вида спорта имеет фигура президента РФ Владимира Путина.

«Президентский вид спорта дзюдо у нас в России, и, конечно, огромную роль играет то, что Владимир Владимирович Путин является и почетным президентом Международной Федерации дзюдо, и мастером спорта Советского Союза. Его авторитет передается всему спортивному миру», — заявил он.

Дегтярев уточнил, что российские дзюдоисты завоевали 13 медалей на чемпионатах мира и Европы в 2024 году, среди которых было шесть золотых.

«Хорошие результаты. Я лично болел за наших в Будапеште на чемпионате мира. Плюс мы внутри России наращиваем мощность по проведению соревнований», — сказал министр.

Он также отметил рост интереса к дзюдо в стране.

«Число занимающихся постоянно растет, в этом году мы более полутысячи разных стартов провели… Поэтому дзюдо было, есть и остается одним из ключевых, любимых видов спорта в России», — подчеркнул Дегтярев.

Помимо этого, Дегтярев выразил благодарность Международной федерации дзюдо «за принципиальную позицию по отстаиванию олимпийских ценностей».

В завершение министр спорта РФ пожелал российской сборной успехов на Гран-при в Абу-Даби.

«Так держать. А нашим атлетам успеха на Гран-при в Абу-Даби, в ОАЭ, где они выступают уже как национальная сборная под национальным флагом», — подытожил он.

Ранее 5-tv.ru писал, что российским дзюдоистам разрешили выступать под флагом РФ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.