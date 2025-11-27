Первый в стране чат-бот центров госуслуг на базе нейросети заработал в Москве

Айшат Татаева
Теперь горожане могут быстро получать ответы на вопросы о госуслугах в формате мессенджера.

Чат-бот центров госуслуг на базе нейросети — как работает

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В столице начал работу первый в стране чат-бот центров госуслуг, созданный на базе нейросети. Им можно воспользоваться в национальном мессенджере MAX.

«Запуск чат-бота в MAX — это следующий этап совершенствования цифровых сервисов “Мои документы”. Теперь горожане могут быстро получать ответы на вопросы о госуслугах в удобном формате мессенджера. Информацию не нужно искать на разных порталах, все собрано в одном месте. А функциональное мини-приложение позволит записаться в центр и отслеживать статус заявлений. Более того, можно заранее загрузить необходимые документы, чтобы затем использовать их для предварительного заполнения заявления при оформлении услуг, тем самым экономя время», — рассказал заместитель директора по информатизации и контролю качества центров госуслуг города Москвы Даниил Котко.

Так, пользователи чат-бота «Мои документы Москвы» могут уточнить сроки, порядок предоставления услуги и перечень необходимых для ее оформления документов, а также узнать об адресах и режимах работы всех 139 столичных центров госуслуг. Чтобы получить необходимую информацию, ее больше не нужно искать на различных порталах. Достаточно задать свой вопрос чат-боту — система предоставит ответ за несколько секунд.

Чат-бот также открывает доступ к мини-приложению «Мои документы». Авторизовавшись в нем через полную учетную запись на портале mos.ru, пользователи могут оформить предварительную запись на прием в центр госуслуг или отменить ее при необходимости.

Кроме того, сервис позволяет заранее проверить свою готовность к визиту, а также загрузить в цифровой профиль все необходимые документы. Так они всегда будут под рукой и их можно использовать для предварительного заполнения заявления и его последующей подачи. Это поможет сэкономить время получения государственной услуги в окне приема у сотрудника офиса «Мои документы». При посещении центра достаточно открыть мини-приложение и показать сформированный в нем штрихкод специалисту — это позволит быстро найти необходимые данные о заявителе и сохраненные им документы.

