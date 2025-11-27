«Дневник „МЭШ“» признан лучшим мобильным приложением страны для роста и развития

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева

Благодаря ему дети видят оценки, расписание уроков и внешкольных занятий, а родители узнают об успеваемости ребенка и могут записать его в секции и кружки.

«Дневник „МЭШ“» — как работает приложение

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Мобильное приложение «Дневник “МЭШ”» получило премию RuStore в номинации «Лучшее приложение для роста и развития». Торжественная церемония прошла 27 ноября в Москве в рамках конференции RuStore Mobile GameDev Conf 2025. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки. 

Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы

Победители премии были определены внутренним жюри — командой экспертов, которая ежедневно работает с контентом и метриками магазина RuStore. Номинантов выбирали по качеству приложения: стабильности, оптимизации, дизайну, пользовательскому опыту, количеству загрузок, рейтингу, отзывам, а также инновационности и технологичности решения.

«В 2024 году количество пользователей приложения достигло 2,7 миллиона человек, а число обращений превысило 1,1 миллиарда. С момента появления в 2019-м его скачали 3,6 миллиона раз», — отметили в пресс-службе Департамента образования и науки города Москвы.

Мобильное приложение «Дневник “МЭШ”» позволяет использовать ключевые функции электронного дневника «МЭШ» на смартфоне. Благодаря ему дети видят расписание уроков и внешкольных занятий, оценки, домашние задания, тематические подборки материалов, а также совершенствуют знания по математике и английскому языку с помощью ИИ-сервиса «Цифровой учитель». Родители узнают об успеваемости и посещаемости ребенка, могут записать его в кружки и секции, заказать справку об обучении и подписать согласие на вакцинацию. Кроме того, приложение связано с сервисом «Москвенок». Это позволяет родителям видеть, когда ребенок пришел в школу, и управлять его питанием.

Ранее приложение «Дневник “МЭШ”» уже получало различные награды. Так, в 2021 году оно стало лауреатом премии Рунета в номинации «Кадры и образование», в 2022-м заняло первое место на всероссийском конкурсе сайтов и приложений «Рейтинг Рунета» в номинации «Государство и общество».

«Московская электронная школа» — совместный проект столичных Департамента образования и науки и Департамента информационных технологий, созданный в 2016 году. Единая цифровая образовательная платформа доступна московским учителям, ученикам и их родителям.

