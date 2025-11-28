В Кремле состоялся концерт «Ода матери» для многодетных и семей участников СВО

В Государственном Кремлевском дворце состоялось праздничное мероприятие «Ода матери», приуроченное ко Дню матери. Культурно-просветительскую и концертную программу организовали сотрудники автономной некоммерческой организации (АНО) «Евразия».

Ее посетили около шести тысяч человек из России, в том числе новых регионов, а также из Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана. Гостями праздника стали многодетные семьи, около двух тысяч семей участников специальной военной операции (СВО), участники молодежных движений и общественные деятели.

Благотворительный концерт проводится второй год подряд. Целью этого события в первую очередь является объединение народов Евразии. Как подчеркивают организаторы, они стремятся показать, что жители континента — это одна большая семья с общими традиционными духовно-нравственными ценностями.

«На каком бы языке мы ни говорили — на русском, кыргызском, молдавском, армянском или белорусском, слово „мама“ звучит одинаково тепло… Наша организация строит свою работу на платформе традиционных ценностей. Это уважение к старшим, забота о младших, следование традициям, верность дружбе. Все это начинается в семье, а в семье, как известно, очень многое держится на маме», — отметила депутат Госдумы, председатель Совета АНО «Евразия» Алена Аршинова.

Поддержка семей участников СВО — одно из приоритетных направлений работы АНО «Евразия»

В связи с этим к матерям российских военных со сцены обратился вице-спикер Госдумы РФ и руководитель движения «Победа 9/45» Борис Чернышов. Он подчеркнул, что Родина начинается с матери, а великие дела начинаются еще в колыбели, когда мама поет своему малышу песни на родном языке.

«Матери сберегали детей, будущее рода, сберегали свою веру, становились надежным тылом. После Великой Отечественной советские женщины наравне с мужчинами, а возможно, и больше, восстанавливали страну, поднимали на ноги детей. И мы им за это бесконечно благодарны. Как благодарны мамам — участникам специальной военной операции», — сказал Чернышов.

Активности для детей прошли в Гербовом фойе дворца. Там были обустроены игровые площадки, фотозоны, зоны мастер-классов и анимация. Целыми семьями гости участвовали в конкурсах, учились новому и просто весело проводили время, после чего проследовали в зал. На сцене для них выступили звезды российской и евразийской эстрады: Дмитрий Маликов, Валерия, Игорь Николаев, Клава Кока, Денис Майданов, Зара, Фаррух Хасанов, Жасмин, МОТ (Настоящее имя Матвей Мельников), хор Ансамбля имени Александрова, ВИА «Лейся песня», детский ансамбль «Непоседы» и другие.

АНО «Евразия» содействует международному сотрудничеству и на частные средства реализует волонтерские и гуманитарные проекты, направленные на сохранение традиционных ценностей и развитие межнационального общения. Организация объединяет более 100 тысяч человек разных профессий и возрастов из 30 стран.

