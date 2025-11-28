В Москве мужчина сбросил курящего коллегу в шахту лифта

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 26 0

Конфликт на рабочем месте привел к плачевным последствиям.

Фото, видео: Telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/moscowproc; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Суд заключил под стражу мужчину, сбросившего коллегу в шахту лифта. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Конфликт начался с того, что один из сотрудников начал курить в помещении. Злоумышленник сделал ему замечание из-за запаха табака. Реакции не последовало.

По данным ведомства, подозреваемый затаил обиду. Когда пострадавший подошел к краю шахты грузового лифта, коллега столкнул его вниз с высоты четвертого этажа.

«Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение, где скончался от полученных в результате падения травм», — сказано в сообщении прокуратуры.

Привлечение фигуранта к уголовной ответственности находится на контроле в ведомстве.

Ранее в Москве на станции метро «Таганская» пожилая женщина толкнула 13-летнюю девочку на рельсы. Информацию подтвердили в ГСУ СК России по региону.

Следствие установило, что женщина 1961 года рождения действовала умышленно. Ее поступок создавал угрозу для жизни ребенка.

Девочку быстро подняли на платформу. Сейчас она находится с родственниками. Угрозы для жизни нет, однако подробные данные о ее состоянии следователи пока не раскрывают.

Подозреваемую задержали. Ей предъявлено обвинение по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ. Дело квалифицировано как покушение на убийство. Следствие планирует просить суд о помещении женщины под стражу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.25
-0.34 90.79
-0.71
Сатурн даст повторные возможности: гороскоп для всех знаков на декабрь 20...

Последние новости

12:21
В Москве объявили лауреатов кинопремии «Бриллиантовая бабочка»
12:15
В Москве мужчина сбросил курящего коллегу в шахту лифта
12:07
Жителя Тулы приговорили к 16 годам лишения свободы за госизмену и диверсию
12:05
Песков указал на проблему с легитимностью и проведением выборов у Зеленского
12:00
Убийцу генерала Москалика приговорили к пожизненному сроку
11:55
США передали России наработки по итогам встречи с Украиной в Женеве

Сейчас читают

РСЗО «Град» нанес удар по опорному пункту боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 ноября, для всех знаков зодиака
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео