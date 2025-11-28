На Сахалине сотни человек искали пропавшего мальчика, пока он прятался под диваном

Дарья Орлова
Дарья Орлова 51 0

Ребенок прогулял школу и боялся столкнуться с последствиями.

Что случилось с пропавшим

Фото: 5-tv.ru

Пропавшего на Сахалине мальчика нашли дома под диваном

Пропавшего на Сахалине 9-летнего мальчика обнаружили дома под диваном. Об этом сообщает местное издание АСТВ.

Ребенок исчез 24 ноября. Родители сообщили, что он вышел из дома в селе Пензенском и не вернулся. На поиски направили волонтеров, сотрудников МЧС и полицию. Спустя двое суток выяснилось, что школьник все это время находился в квартире.

По данным издания, мальчик решил прогулять занятия и спрятался. Когда дома никого не было, он выходил из укрытия и смотрел мультики. Ребенка нашли случайно — он уснул, повернулся, и из-под дивана показались его ноги.

«На самом деле, он реально понял, что так делать нельзя. Мы счастливы, что все закончилось так хорошо, и желаем, чтобы ни одна семья больше такого не испытывала», — рассказали родные мальчика.

Семья провела с ним профилактическую беседу.

Ранее сообщалось, что в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа продолжаются поиски семьи с четырьмя детьми, пропавшей в тундре.

