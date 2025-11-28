В Верховной раде сообщили о подготовке НАБУ обвинений против Ермака

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 35 0

Сотрудники антикоррупционных ведомств провели обыск у главы офиса украинского президента.

Почему НАБУ готовит обвинения против Ермака

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подготавливает обвинения в отношении главы офиса украинского президента Андрея Ермака. Об этом написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале.

«НАБУ готовит подозрение Ермаку», — отметил он.

До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк передавал, что сотрудники антикоррупционных ведомств совершили обыск у Ермака по ходу уголовного дела о коррупции предпринимателя Тимура Миндича. НАБУ и Ермак позднее подтвердили эту информацию.

Известно, что НАБУ 10 ноября раскрыло коррупционную схему в энергетической отрасли страны, через которую прошло примерно 100 миллионов долларов. По данному делу обвинения предъявили семи лицам, в числе которых был бизнесмен Миндич, так называемый руководитель преступной схемы.

Однако экс-премьер Украины Николай Азаров отмечал, что коррупционные схемы в государстве возглавлялись главой киевского режима Владимиром Зеленским и руководителем его офиса Ермаком.

В дальнейшем партнеры по расследованиям США назвали число открытых расследований против коррупции на Украине — 49. В докладе генерального инспектора назывались 19 завершенных дел, два из них передавали в министерство юстиции страны.

Ранее, писал 5-tv.ru, у главы офиса Зеленского прошел обыск.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — признан террористом и экстремистом в РФ.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.25
-0.34 90.79
-0.71
Сатурн даст повторные возможности: гороскоп для всех знаков на декабрь 20...

Последние новости

12:30
«Понятия не имею, что я — Кевин»: дети Маколея Калкина в восторге от «Один дома»
12:21
В Москве объявили лауреатов кинопремии «Бриллиантовая бабочка»
12:15
В Москве мужчина сбросил курящего коллегу в шахту лифта
12:07
Жителя Тулы приговорили к 16 годам лишения свободы за госизмену и диверсию
12:05
Песков указал на проблему с легитимностью и проведением выборов у Зеленского
12:00
Убийцу генерала Москалика приговорили к пожизненному сроку

Сейчас читают

РСЗО «Град» нанес удар по опорному пункту боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 ноября, для всех знаков зодиака
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео