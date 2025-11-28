В Верховной раде сообщили о подготовке НАБУ обвинений против Ермака

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подготавливает обвинения в отношении главы офиса украинского президента Андрея Ермака. Об этом написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале.

«НАБУ готовит подозрение Ермаку», — отметил он.

До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк передавал, что сотрудники антикоррупционных ведомств совершили обыск у Ермака по ходу уголовного дела о коррупции предпринимателя Тимура Миндича. НАБУ и Ермак позднее подтвердили эту информацию.

Известно, что НАБУ 10 ноября раскрыло коррупционную схему в энергетической отрасли страны, через которую прошло примерно 100 миллионов долларов. По данному делу обвинения предъявили семи лицам, в числе которых был бизнесмен Миндич, так называемый руководитель преступной схемы.

Однако экс-премьер Украины Николай Азаров отмечал, что коррупционные схемы в государстве возглавлялись главой киевского режима Владимиром Зеленским и руководителем его офиса Ермаком.

В дальнейшем партнеры по расследованиям США назвали число открытых расследований против коррупции на Украине — 49. В докладе генерального инспектора назывались 19 завершенных дел, два из них передавали в министерство юстиции страны.

Ранее, писал 5-tv.ru, у главы офиса Зеленского прошел обыск.

* — признан террористом и экстремистом в РФ.