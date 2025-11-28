У главы офиса Зеленского прошел обыск
Дом Ермака обыскали в рамках скандального коррупционного дела Миндича.
Фото: © РИА Новости/Стрингер
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели обыск у главы офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк.
«Если что, готовьтесь защищать НАБУ/САП в случае необходимости», — прокомментировал он.
Позже украинские СМИ подтвердили факт обыска, сняв на видео, как порядка 10 сотрудников НАБУ и САП заходят на территорию правительственного квартала в Киеве.
Железняк запустил голосование о том, должен ли теперь Зеленский уволить Ермака с должности главы ОП.
Ранее 5-tv.ru писал, что антикоррупционное бюро готовило обвинение против Андрея Ермака. Недавно он был назначен главой украинской делегации на переговорах с Вашингтоном, предположительно, для того, чтобы у него был предлог на законных основаниях выехать за границу. Имя Ермака фигурирует в записях по скандальному делу коррупционера Миндича.
