У главы офиса Зеленского прошел обыск

Сергей Добровинский
Дом Ермака обыскали в рамках скандального коррупционного дела Миндича.

У кого на Украине прошли обыски по подозрению в коррупции

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели обыск у главы офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк.

«Если что, готовьтесь защищать НАБУ/САП в случае необходимости», — прокомментировал он.

Позже украинские СМИ подтвердили факт обыска, сняв на видео, как порядка 10 сотрудников НАБУ и САП заходят на территорию правительственного квартала в Киеве.

Железняк запустил голосование о том, должен ли теперь Зеленский уволить Ермака с должности главы ОП.

Ранее 5-tv.ru писал, что антикоррупционное бюро готовило обвинение против Андрея Ермака. Недавно он был назначен главой украинской делегации на переговорах с Вашингтоном, предположительно, для того, чтобы у него был предлог на законных основаниях выехать за границу. Имя Ермака фигурирует в записях по скандальному делу коррупционера Миндича.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

