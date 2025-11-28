Премьер-министр Венгрии Орбан прилетел в Москву

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Венгерский глава собирается встретиться с президентом РФ.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

Премьер-министр Венгрии Орбан прилетел в Москву. Соответствующие кадры публикует 5-tv.ru.

Венгерский глава собирается встретиться с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил планы о встрече Путина и Орбана в Москве 28 ноября.

Также 26 ноября в СМИ распространилась информация, что Орбан прилетит в Москву. Цель поездки была определена как встреча с президентом РФ. При этом правительство Венгрии не давало комментариев по данной информации. В дальнейшем Песков передавал, что Кремль расскажет о вероятных контактах Путина с Орбаном, как они будут подготовлены.

По итогам госвизита в Киргизию 27 ноября Путин отмечал, что Россия устанавливает контакт с венгерской стороной для его встречи с Орбаном. Российский лидер пояснял, что Москва знает о позиции венгерского главы, и она довольно объективна.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин рассказал о контактах с Венгрией по встречи с Орбаном.

