«Всегда ему рады»: Путин рассказал о контактах с Венгрией по встречи с Орбаном

Российская сторона будет рада видеть любого из своих партнеров, несмотря на их «агрессивное поведение».
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Путин: Россия согласовывает с Венгрией возможность встречи с Орбаном
Россия поддерживает контакт с Венгрией по поводу возможности проведения встречи с премьер-министром страны Виктором Орбаном. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам госвизита в Киргизию.
«У нас есть контакты с венгерской стороной по поводу возможной нашей встречи. <…> Если премьер-министр Орбан сочтет возможным принять наше предложение, то мы всегда ему рады», — отметил он.
Российский лидер подчеркнул, что РФ будет рада видеть любого из своих партнеров, даже если учесть их «агрессивное поведение». При этом он добавил, что данное высказывание относится и к представителям европейских стран.
К тому же Путин отметил, что Москва ознакомлена с позицией Орбана. Глава государства назвал ее достаточно объективной. Он подчеркнул, что венгерский премьер-министр относится к числу тех людей, которые понимают действительность на земле и формулируют на ее основе свою политическую позицию.
Президент РФ акцентировал внимание на двусторонних российско-венгерских контактах в энергетической отрасли.
Ранее, 26 ноября, новостной портал Венгрии Telex передавал о вероятном визите Орбана в российскую столицу в пятницу, 28 ноября. Встреча с Путиным была указана как цель поездки. Правительство Венгрии не комментировало эту информацию.
Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков передавал, что Кремль расскажет о контактах Путина с Орбаном, когда они будут подготовлены.
Ранее, писал 5-tv.ru, Орбан заявил, что Европа хочет продолжать конфликт на Украине.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
93%
Нашли ошибку?