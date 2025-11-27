«Всегда ему рады»: Путин рассказал о контактах с Венгрией по встречи с Орбаном

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 15 0

Российская сторона будет рада видеть любого из своих партнеров, несмотря на их «агрессивное поведение».

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Путин: Россия согласовывает с Венгрией возможность встречи с Орбаном

Россия поддерживает контакт с Венгрией по поводу возможности проведения встречи с премьер-министром страны Виктором Орбаном. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам госвизита в Киргизию.

«У нас есть контакты с венгерской стороной по поводу возможной нашей встречи. <…> Если премьер-министр Орбан сочтет возможным принять наше предложение, то мы всегда ему рады», — отметил он.

Российский лидер подчеркнул, что РФ будет рада видеть любого из своих партнеров, даже если учесть их «агрессивное поведение». При этом он добавил, что данное высказывание относится и к представителям европейских стран.

К тому же Путин отметил, что Москва ознакомлена с позицией Орбана. Глава государства назвал ее достаточно объективной. Он подчеркнул, что венгерский премьер-министр относится к числу тех людей, которые понимают действительность на земле и формулируют на ее основе свою политическую позицию.

Президент РФ акцентировал внимание на двусторонних российско-венгерских контактах в энергетической отрасли.

Ранее, 26 ноября, новостной портал Венгрии Telex передавал о вероятном визите Орбана в российскую столицу в пятницу, 28 ноября. Встреча с Путиным была указана как цель поездки. Правительство Венгрии не комментировало эту информацию.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков передавал, что Кремль расскажет о контактах Путина с Орбаном, когда они будут подготовлены.

Ранее, писал 5-tv.ru, Орбан заявил, что Европа хочет продолжать конфликт на Украине.

