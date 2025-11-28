Песков подтвердил планы о встрече Путина и Орбана в Москве 28 ноября

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 80 0

Премьер-министр Венгрии летит на лайнере в российскую столицу.

Когда и где пройдет встреча Путина и Орбана

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин проведет встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Москве в пятницу, 28 ноября. Об этом в беседе с ТАСС заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Да, мы можем подтвердить», — сказал он.

Сам Орбан объявил о намерении встретиться с Путиным в этот же день. В дальнейшем проявилась информация, что Орбан летит на лайнере в российскую столицу. Предварительно он дал комментарии прессе.

До этого, 26 ноября, появилась информация, что Орбан может прибыть в Москву. Целью поездки была названа встреча с президентом РФ. Правительство Венгрии не разъясняло данную информацию. Позднее Песков передавал, что Кремль расскажет о вероятных контактах Путина с Орбаном по мере их готовности.

Путин по итогам госвизита в Киргизию 27 ноября отмечал, что РФ согласует с венгерской стороной встречу с Орбаном. Он пояснял, что Москва осведомлена о позиции Орбана, назвав ее достаточно объективной.

Ранее, писал 5-tv.ru, Орбан заявил о намерении встретиться с Путиным в Москве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.25
-0.34 90.79
-0.71
Сатурн даст повторные возможности: гороскоп для всех знаков на декабрь 20...

Последние новости

12:30
«Понятия не имею, что я — Кевин»: дети Маколея Калкина в восторге от «Один дома»
12:21
В Москве объявили лауреатов кинопремии «Бриллиантовая бабочка»
12:15
В Москве мужчина сбросил курящего коллегу в шахту лифта
12:07
Жителя Тулы приговорили к 16 годам лишения свободы за госизмену и диверсию
12:05
Песков указал на проблему с легитимностью и проведением выборов у Зеленского
12:00
Убийцу генерала Москалика приговорили к пожизненному сроку

Сейчас читают

РСЗО «Град» нанес удар по опорному пункту боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 ноября, для всех знаков зодиака
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео