Песков подтвердил планы о встрече Путина и Орбана в Москве 28 ноября

Президент России Владимир Путин проведет встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Москве в пятницу, 28 ноября. Об этом в беседе с ТАСС заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Да, мы можем подтвердить», — сказал он.

Сам Орбан объявил о намерении встретиться с Путиным в этот же день. В дальнейшем проявилась информация, что Орбан летит на лайнере в российскую столицу. Предварительно он дал комментарии прессе.

До этого, 26 ноября, появилась информация, что Орбан может прибыть в Москву. Целью поездки была названа встреча с президентом РФ. Правительство Венгрии не разъясняло данную информацию. Позднее Песков передавал, что Кремль расскажет о вероятных контактах Путина с Орбаном по мере их готовности.

Путин по итогам госвизита в Киргизию 27 ноября отмечал, что РФ согласует с венгерской стороной встречу с Орбаном. Он пояснял, что Москва осведомлена о позиции Орбана, назвав ее достаточно объективной.

Ранее, писал 5-tv.ru, Орбан заявил о намерении встретиться с Путиным в Москве.

