Захарова: Евросоюз совершает противоположные своим обещаниям действия

Истинная цель стран Европейского союза (ЕС) — сорвать намечающиеся политико-дипломатические подходы и процессы со стороны России по урегулированию кризиса на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Очевидно, они (власти стран ЕС. — Прим. Ред.) не отказались от своей болезненной идеи нанесения России стратегического поражения, использования Украины в качестве инструмента реализации этой ущербной политики», — пояснила дипломат.

Причины такого подхода западных стран Захарова видит в намерении их глав достичь мирового реванша.

«А почему так? Наверное, потому, что они связаны с теми самыми ультралиберально-демократическими, <…> ультралиберальными кругами, и ждут их какого-то реванша общемирового и на американском континенте. Думаю, что подогревают эту тему», — отметила она.

К тому же Захарова добавила, что при стремлении ЕС к установлению прочного мира власти его стран «не врали бы», что выполнят минские договоренности, и сделали бы это.

«Они бы и раньше сделали бы все для того, чтобы поддержать переговоры российско-украинские 2022 года, а не срывать их. Они бы и раньше, например, летом 2025 года всячески оказывали содействие проведению российско-украинских переговоров», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Однако Евросоюз совершал ровно противоположные действия, о чем сказала Захарова.

«Поэтому они сами расписались в том, что являются партией войны», — уточнила она.

Страны ЕС поставляют оружие, денежные средства, политическую поддержку властям киевскому режиму на фоне того, что последний «погряз в терроризме, экстремизме, неонацизме и коррупции».

«Их (власти стран ЕС. — Прим. Ред.) не останавливает ничего. Если их не останавливает то, что даже в одном своем проявлении раньше означало бы табуирование каких-либо контактов», — сказала дипломат.

Преступления против гражданского населения, против несовершеннолетних, раскрытые коррупционные схемы на Украине не стали достаточными для того, чтобы ЕС ввел санкции и пошел бы на другие ограничительные шаги против Незалежной.

«Значит, у них (властей стран ЕС. — Прим. Ред.) своя цель. Какая она? Очевидно, антироссийская, очевидно, за продолжение бойни силами инструмента, который называется киевский режим», — заключила Захарова.

