Mirror: Мужчина задохнулся из-за поедания живых тараканов на конкурсе

Мужчина из американского штата Флорида погиб после участия в экстремальном конкурсе по поеданию живых насекомых, где главным призом был питон. Об этом сообщает Mirror.

Жертвой необычного соревнования стал 32-летний мужчина. Он задохнулся, съев десятки крупных тараканов длиной 8–10 сантиметров на рекламном мероприятии «Полуночное безумие» в магазине рептилий.

По словам свидетелей, вскоре после завершения конкурса у него началась рвота. А затем он потерял сознание. Его девушка рассказала, что он и раньше ел насекомых и хотел выиграть питона, чтобы подарить его другу.

Студентка-энтомолог, присутствовавшая на мероприятии, отметила, что конкурс состоял из нескольких этапов, а тараканы были последними и самыми крупными из насекомых. Никто из 30 других участников не пострадал.

Владелец магазина описал мужчину как «душу компании» и сказал, что тот «выглядел так, будто просто хотел покрасоваться». Все участники, по словам юристов, подписали отказ от претензий.

Судмедэксперт округа установил, что причиной смерти стала асфиксия — удушье и аспирация содержимого желудка. Патологоанатом объяснил, что насекомые перекрыли дыхательные пути.

«Он пытался одновременно глотать и дышать. Человек физически не может делать оба действия одновременно», — сказал специалист.

Коллеги мужчины назвали его гибель трагедией. Совладелица компании, где он работал четыре года, сказала, что он был умным, добрым парнем и хорошим другом для многих.

