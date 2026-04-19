Восемь детей погибли в результате стрельбы в США

Восемь детей погибли, еще десять ранены в результате массовой стрельбы в городе Шривпорт штата Луизиана в США. О трагедии сообщает NBC.

Отмечается, что возраст погибших — от 1 до 14 лет. Также предполагается, что стрелок и убитые могли быть родственниками.

Известно, что злоумышленник попытался скрыться с места преступления на автомобиле, но был застрелен сотрудниками правоохранительных органов во время погони.

Тем временем в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по прохожим, после чего забаррикадировался в супермаркете. В результате происшествия погибли шесть человек, еще 15 получили ранения. Мужчина захватил заложников и оказал вооруженное сопротивление сотрудникам местной полиции, но был ликвидирован. Ранее 5-tv.ru рассказывал подробнее о личности стрелка.

