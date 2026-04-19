Восемь детей погибли в результате стрельбы в США

Алексей Мокряков

За жизнь еще десяти несовершеннолетних борются врачи.

Фото: www.globallookpress.com/Kyle Mazza

Восемь детей погибли, еще десять ранены в результате массовой стрельбы в городе Шривпорт штата Луизиана в США. О трагедии сообщает NBC.

Отмечается, что возраст погибших — от 1 до 14 лет. Также предполагается, что стрелок и убитые могли быть родственниками.

Известно, что злоумышленник попытался скрыться с места преступления на автомобиле, но был застрелен сотрудниками правоохранительных органов во время погони.

Тем временем в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по прохожим, после чего забаррикадировался в супермаркете. В результате происшествия погибли шесть человек, еще 15 получили ранения. Мужчина захватил заложников и оказал вооруженное сопротивление сотрудникам местной полиции, но был ликвидирован. Ранее 5-tv.ru рассказывал подробнее о личности стрелка.

11:19
Без результатов? Спасатели завершили очередной этап поисков пропавшей семьи Усольцевых
11:07
«Общаемся как братья»: Александр Лукашенко про Владимира Путина
11:04
От деревни до Пекина: где учится сын Александра Лукашенко Николай
10:50
Два этапа: раскрыт порядок индексации пенсий в 2027 году
10:34
Основная причина внезапной смерти: какая болезнь сердца протекает без симптомов
10:19
В Ставропольском крае ФСБ задержала гражданку Германии за подготовку теракта

Анализ текущего исполнения бюджета США за второй квартал 2026 финансового года
Не оставили шансов дронам боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026
Радоница 2026: что можно и нельзя делать, как правильно поминать усопших и молиться

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео