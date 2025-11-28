«Расшатает во все стороны»: Песков о коррупционном скандале на Украине

Песков: Коррупционный скандал приведет Киев к печальным последствиям

Коррупционный скандал на Украине «расшатает политическую систему Киева во все стороны». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

Официальный представитель Кремля отметил, что последствия, которые будет иметь скандальное дело Миндича для правительства Незалежной, пока трудно предсказать, но они в любом случае будут крайне негативными.

Ранее 5-tv.ru писал, что в доме главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Андрея Ермака прошли обыски. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) проверили жилье руководителя ОП в правительственном квартале.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* утверждал, что Ермак участвовал в коррупционных схемах Миндича, а также сообщил, что НАБУ готовит обвинение против него.

Ранее 10 ноября бюро раскрыло коррупционную схему в энергетической отрасли Украины — сумма хищений составила около 100 миллионов долларов.

* — признан террористом и экстремистом в РФ