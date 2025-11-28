В Госдуме опровергли слухи о планах повысить пенсионный возраст в России

Реформа о повышении пенсионного возраста не обсуждается в Госдуме. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«В Государственной Думе законопроектов на эту тему нет. И никаких разговоров ни на каких площадках, ни в каких формах — ни в открытых, ни в закрытых — не ведется», — пояснил он.

При этом депутат добавил, что важно не создавать панику, не прибавлять тревожности и не повышать градус общественной напряженности. Он подчеркнул, что все упоминания темы пенсионного обеспечения привлекают пристальное внимание.

«Возникает буря в стакане, которая оставляет негативные последствия: переживания, возмущения, озлобления, а для всего этого реальных каких-то ни предпосылок, ни действий нет», — сказал Нилов.

Однако предложения о понижении пенсионного возраста для отдельных категорий граждан регулярно поступают на этом фоне. Так, уточнил парламентарий, по поручению президента РФ Владимира Путина были приняты пенсионные изменения в поддержку многодетных семей.

