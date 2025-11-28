Джонни Депп решился на болезненную процедуру ради возвращения в кино

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 33 0

Актера беспокоили проблемы с внешним видом.

Джонни Депп — сейчас, новые роли, личная жизнь

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Kento Nara

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Radar Online: Джонни Депп решился на болезненную процедуру ради возвращения в кино

Голливудский актер Джонни Депп тайно перенес интенсивную и крайне болезненную стоматологическую реконструкцию, пытаясь восстановить кинокарьеру после многолетних проблем с внешним видом. Об этом сообщили источники Radar Online.

По словам инсайдеров, состояние зубов актера к 2023 году ухудшилось настолько, что стало угрозой для его будущих ролей. На Каннском кинофестивале того же года его разрушенные и обесцвеченные зубы вызвали широкое обсуждение. Их состояние долго связывали с курением, употреблением наркотиков и последствиями ролей, где он носил золотые грилзы.

Студии начали выражать беспокойство, и, как рассказали собеседники издания, Деппу пришлось действовать ради прохождения кастингов.

Процедуры оказались далеко не просто косметическими. Актеру сделали масштабную реконструкцию — удаление зубов, глубокую чистку, восстановление и установку индивидуальных фарфоровых виниров. Источник описал лечение как длительное, тяжелое и невероятно болезненное.

В начале года актер впервые показал обновленную улыбку. Видео из кафе на Багамах, где он широко улыбается, быстро разошлось в сети. Его коллеги утверждают, что результат стал частью многомесячного плана, который Депп долго откладывал, но в итоге решился, понимая, насколько ситуация влияет на здоровье и карьеру.

В октябре он появился на показе Christian Dior в Париже с заметно измененной улыбкой. Инсайдеры говорят, что актер чувствует облегчение и считает, что наконец-то вернул контроль над своим образом и готов к полноценному возвращению в кино.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.25
-0.34 90.79
-0.71
Сатурн даст повторные возможности: гороскоп для всех знаков на декабрь 20...

Последние новости

16:34
Мединский отреагировал на заявление Каллас об истории России
16:25
«До сих пор»: Сергей Лавров прокомментировал свою пропажу
16:15
Джонни Депп решился на болезненную процедуру ради возвращения в кино
16:14
Педагог издевалась над воспитанниками в детском саду Городца
16:00
В Госдуме опровергли слухи о планах повысить пенсионный возраст в России
15:55
Задержана организатор рехаба для подростков Анна Хоботова

Сейчас читают

Суд вынес приговор фигурантам по делу о мошенничестве с квартирой Долиной
Премьер-министр Венгрии Орбан прилетел в Москву
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео