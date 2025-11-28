«Я живым не сдамся»: Дмитрий Дибров объяснил, в чем основа интереса к сплетням

Недавно телеведущего накрыла новая волна популярности.

Дмитрий Дибров: малообразованных людей привлекают сплетни

Малообразованных людей привлекают сплетни. Таким мнением с корреспондентом 5-tv.ru поделился телеведущий Дмитрий Дибров на мероприятии ПКФ Люди России 2025.

В сентябре этого года Дмитрий Дибров развелся со своей супругой Полиной. Они были вместе больше 15 лет. После того, как общественность узнала об этом, интерес к 66-летнему телеведущему значительно вырос. Однако людей больше волнуют не новые проекты знаменитости, а подробности его личной жизни.

«Все, кто читает сплетни, не хотели бы читать Достоевского, а Дибров всем своим видом показывает, что с тобой будет если всего Достоевского знать наизусть», — сказал Дмитрий Дибров.

Резюмируя, телеведущий отметил: к сожалению, как правило, читателей привлекает та новость или статья, над которой вовсе не нужно думать. При этом, отвечая на вопрос, как поднять интеллектуальный минимум аудитории, знаменитость заявил, что «мы никогда из него и не выходили. Я живым не сдамся».

По данным СМИ, причиной расставания пары стало увлечение Полины близким другом семьи, Романом Товстиком. Позже она сама подтвердила их отношения, отметив, что не скрывала своих чувств от мужа. И пока Роман Товстик продолжает судебные разбирательства со своей бывшей супругой, Полина и Дмитрий Дибров сумели расстаться мирно — без конфликтов вокруг детей и раздела имущества.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как живет Полина Диброва после громкого развода с мужем. В этом браке у телеведущего родилось трое детей.

