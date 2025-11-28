«Зимнее яйцо» Фаберже оценили в 26 миллионов долларов

Эфирная новость 34 0

Сделанное для матери императора Николая II произведение искусства выставили на торги.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Великобритании выставили на продажу одно из самых дорогих яиц Фаберже. Стоимость «Зимнего яйца» оценивается примерно в 26 миллионов долларов — это более двух миллиардов рублей.

Созданное по заказу императора Николая II, оно представляяет собой шкатулку из горного хрусталя, украшенную платиной и бриллиантами. Яйцо имеет сюрприз-корзинку с подснежниками из кварца, нефрита и розовых алмазов. Его изготовили для матери императора к 300-летию дома Романовых, а после революции яйцо попало в Европу и какое-то время о нем ничего не было известно.

Нынешний владелец, предыдущий эмир Катара, решил продать его через аукционный дом Christie’s.

Ранее 5-tv.ru писал, что картину Айвазовского «Выжившие» продали на аукционе за астрономическую сумму — почти полмиллиарда рублей. Это мировой рекорд. Впервые за работу художника заплатили так много.

Ранее самый дорогой шедевр Айвазовского оценили в 300 миллионов рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
-0.02 90.82
0.03
Месяц Земляной или Каменной Крысы: китайский гороскоп на декабрь 2025 год...

Последние новости

23:41
«Был очень этому рад»: Путин назвал размер своей стипендии в студенчестве
23:19
«Зимнее яйцо» Фаберже оценили в 26 миллионов долларов
22:58
«Глубочайший кризис»: Песков прокомментировал отставку Ермака
22:39
Суд обязал Марата Башарова выплачивать алименты на ребенка от третьей супруги
22:24
Собянин открыл в «Сколкове» кластер видеоигр и анимации
22:07
Суд арестовал организатора рехаба в Дедовске Хоботову до 22 января

Сейчас читают

Суд вынес приговор фигурантам по делу о мошенничестве с квартирой Долиной
Премьер-министр Венгрии Орбан прилетел в Москву
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео