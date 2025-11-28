«Зимнее яйцо» Фаберже оценили в 26 миллионов долларов

В Великобритании выставили на продажу одно из самых дорогих яиц Фаберже. Стоимость «Зимнего яйца» оценивается примерно в 26 миллионов долларов — это более двух миллиардов рублей.

Созданное по заказу императора Николая II, оно представляяет собой шкатулку из горного хрусталя, украшенную платиной и бриллиантами. Яйцо имеет сюрприз-корзинку с подснежниками из кварца, нефрита и розовых алмазов. Его изготовили для матери императора к 300-летию дома Романовых, а после революции яйцо попало в Европу и какое-то время о нем ничего не было известно.

Нынешний владелец, предыдущий эмир Катара, решил продать его через аукционный дом Christie’s.

Ранее 5-tv.ru писал, что картину Айвазовского «Выжившие» продали на аукционе за астрономическую сумму — почти полмиллиарда рублей. Это мировой рекорд. Впервые за работу художника заплатили так много.

Ранее самый дорогой шедевр Айвазовского оценили в 300 миллионов рублей.

