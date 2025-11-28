Мировой рекорд: картину Айвазовского продали за почти полмиллиарда рублей

Художник написал ее в 1878 году.

Фото, видео: 5-tv.ru

Картину Айвазовского продали за почти полмиллиарда рублей

Картину Айвазовского «Выжившие» продали на аукционе за астрономическую сумму — почти полмиллиарда рублей. Это мировой рекорд. Впервые за работу художника заплатили так много.

Ранее самый дорогой шедевр Айвазовского оценили в 300 миллионов рублей. «Выжившие» — одно из самых больших полотен легендарного мариниста. Картина написана почти полтора века назад. На торги Sotheby's ее выставил частный коллекционер.

Ранее 5-tv.ru писал, что обнаруженный на чердаке дома в Калифорнии редкий экземпляр первого комикса о Супермене 1939 года (Superman No. 1) продали на аукционе за 9,12 миллиона долларов.

Раритет нашли три брата во время разбора вещей своей матери после ее смерти. Всего наследники нашли шесть ценных изданий, купленных их матерью и дядей в период между Великой депрессией и Второй мировой войной.

Известно, что журнал лежал все время в картонной коробке под стопкой газет, поэтому сохранился в хорошем состоянии.

