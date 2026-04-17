Каталог из 400 работ: в Москве открылась ярмарка современного искусства

На несколько дней Москва превратилась в арт-столицу. Сотни художников со всей страны объединила масштабная ярмарка современного искусства |Catalog|. Это не просто выставка, а место встречи галеристов, коллекционеров и тех, кто открывает новые имена и шедевры в мире искусства. Корреспондент «Известий» Кристина Морозова одной из первых все увидела.

Керамические инсталляции, причудливые звери на холстах, кинетические объекты или просто большая надпись — отсылка к классике. Современное искусство уже давно это не холст и масляные краски.

«Здесь срез актуальных трендов не только в самих работах, но и в экспонировании. Много объектов, много неконвенционального искусства: инсталляции, и фотографии, и видео», — рассказала культуролог, директор картинной галереи Серафима Кострова.

Здесь зарождаются современные тренды. Каждый стенд — со своей историей и смыслами. Вот всем знакомые хрущевки — только яркие и такие уютные. Это сцена с ностальгией по детству прямиком из Казани.

«Серия, благодаря которой он стал известен на весь мир», — отметил директор картинной галереи из Казани Евгений Ждуров.

Или уфимская графика — черно-белые медитативные структуры и красочные зверьки — гротескный взгляд на абсурдный внешний мир.

«Решили показать другой эшелон, более зрелое, более старшее поколение наших художников. Но это такие, знаете, наша тяжелая артиллерия», — пояснила основатель картинной галереи из Уфы Ольга Рамазанова.

Это уже пятая ярмарка современного искусства |Catalog|. Самая масштабная за всю историю. В новом сезоне организаторы |Catalog| расширили географию. В ярмарке принимает участие 59 галерей практически со всей страны. Четыре сотни художников, которые в полной мере отображают реальную картину российской арт-школы.

«Новые и молодые галереи привносят на рынок новые имена. И это является таким акцентом, такой особенностью именно этого выпуска», — отметил сооснователь ярмарки |Catalog| Александр Шаров.

Еще одна особенность — акцент на ценности, на невидимом труде тех, кто создает картинные галереи и открывает миру новые имена современных художников.

«Мы показываем галериста как активного актора формирования этой самой ценности произведения — через подсветку, через раскрытие тех проектов, которые галеристы делают, часто не публично. И в течение всех дней ярмарки галеристы будут делать презентации своих проектов», — рассказала сооснователь ярмарки |Catalog| Алина Крюкова.

Этот проект — один из стабильных механизмов отечественного арт-рынка.

«В нашей сфере, в сфере арт-рынка, это такое одно из ключевых звеньев, потому что здесь происходит активное знакомство и стыковка тех, кто создают и продают искусство, и тех, кто являются коллекционерами, то есть покупателями», — пояснила сооснователь ярмарки |Catalog|, основатель Центра современного искусства «Винзавод» Софья Троценко.

И коллекционеры, кажется, это чувствуют. Сделки оформляются. А это еще раз доказывает: современное искусство актуально и востребовано.

