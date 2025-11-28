«Школы хорошие»: Путин отметил богатый опыт РФ в применении новых материалов в ОПК

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 45 0

Президент встретился с участниками V Конгресса молодых ученых в Кремле.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Путин отметил богатый опыт РФ в применении новых материалов в ОПК

Россия обладает серьезными наработками в области применения новых материалов в оборонно-промышленном комплексе и располагает сильной научной школой. Об этом 28 ноября заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками V Конгресса молодых ученых.

«Это особые материалы, которые применяются в ракетостроении. У нас очень богатый опыт и школы хорошие», — заявил президент. 

Путин отметил, что отечественные атомные ракетоносцы создаются из материалов с уникальными свойствами, позволяющими выдерживать высокие нагрузки в подводных условиях.

Накануне президент также напомнил, что в условиях проведения спецоперации Россия должна в первую очередь обеспечивать собственные потребности в сфере ОПК.

Путин проводит встречи с участниками Конгресса молодых ученых ежегодно с 2021 года. Во время этих дискуссий молодые исследователи могут лично задать президенту самые важные для них вопросы. Например, в 2023 году одна из тем касалась генома «русского человека». Тогда глава государства отметил, что русский геном «несет хорошую информацию», поскольку отличается сложной и многослойной структурой. 

V Конгресс молодых ученых проходит с 26 по 28 ноября на федеральной территории «Сириус» и является частью Десятилетия науки и технологий в России.  В этом году мероприятие собрало более 7 тысяч участников из различных регионов России и около 70 стран мира.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
-0.02 90.82
0.03
Месяц Земляной или Каменной Крысы: китайский гороскоп на декабрь 2025 год...

Последние новости

22:07
Суд арестовал организатора рехаба в Дедовске Хоботову до 22 января
21:51
Путин пошутил про продукты с ГМО и быка размером с комнату
21:34
Песков: Путин примет Уиткоффа в первой половине следующей недели
21:29
Правительство РФ одобрило поэтапное снижение скидки в системе «Платон»
21:14
«Школы хорошие»: Путин отметил богатый опыт РФ в применении новых материалов в ОПК
21:08
Сийярто заявил о получении Венгрией гарантий по энергоснабжению от РФ

Сейчас читают

Суд вынес приговор фигурантам по делу о мошенничестве с квартирой Долиной
Премьер-министр Венгрии Орбан прилетел в Москву
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео