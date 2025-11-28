Суд арестовал организатора рехаба в Дедовске Хоботову до 22 января

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 48 0

На допросе она вину не признала.

Суд арестовал основательницу рехаба для подростков

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Истринский городской суд арестовал основательницу реабилитационного центра для подростков в подмосковном Дедовске Анну Хоботову до 22 января. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Женщине предъявлены обвинения в истязании, незаконном лишении свободы, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, и предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Уголовное дело было возбуждено 25 ноября после выявления фактов жестокого обращения с 24 подростками. Как установило следствие, вместо психологической помощи несовершеннолетние подвергались систематическим избиениям и пыткам.

В тот же день мать одного из пострадавших, попавшего в реанимацию, рассказала, что подростки в реабилитационном центре в Дедовске подвергались пыткам. При этом родители думали, что в «элитном центре» их дети занимаются с квалифицированными психологами.

Рехаб открылся под вывеской центра Анны Хоботовой. Работает с 2013 года. На страницах в соцсетях она называет себя детским психологом и рассказывает об авторском методе работы с подростками с девиантным поведением. Рехабы у Хоботовой также есть в Москве, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что организатор рехаба для подростков Анна Хоботова задержана.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

