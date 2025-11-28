Путин пошутил про продукты с ГМО и быка размером с комнату

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Глава государства надеется, что россиян не будут кормить генно-модифицированными продуктами.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

Путин на встрече с учеными пошутил про продукты с ГМО и быка размером с комнату

Президент России Владимир Путин во время встречи с участниками V Конгресса молодых ученых пошутил про продукты с ГМО и быка размером с комнату.

В ходе встречи Анна Гнеуш, возглавляющая Институт ветеринарной медицины, зоотехники и биотехнологии Кубанского государственного аграрного университета, проинформировала главу государства о том, что биотехнологии в агропромышленном комплексе являются ключевым направлением ее исследовательских работ.

«Вы нас не будете кормить генномодифицированной продукцией? <…> Быка размером с эту комнату нам не будете давать на обед?» — пошутил Владимир Путин.

Путин проводит встречи с участниками Конгресса молодых ученых ежегодно с 2021 года. Во время этих дискуссий молодые исследователи могут лично задать президенту самые важные для них вопросы. V Конгресс молодых ученых проходит с 26 по 28 ноября на федеральной территории «Сириус» и является частью Десятилетия науки и технологий в России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин отметил богатый опыт РФ в применении новых материалов в ОПК. Отечественные атомные ракетоносцы создаются из материалов с уникальными свойствами, позволяющими выдерживать высокие нагрузки в подводных условиях.

