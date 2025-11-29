Украинцы чаще всех среди граждан недружественных России стран просили у Москвы убежище в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические материалы.

Из Незалежной в Россию бежали 2 527 человек, из Германии — 93, из Латвии — 36. Кроме того, убежища в РФ запросили 25 литовцев, 17 американцев, 12 эстонцев и 11 канадцев. Более скромное число беженцев — из Венгрии (7), Италии (6), Польши (5), Австралии, Франции и Испании (по 3 от каждой страны), Нидерландов, Словакии и Великобритании (по 2 от каждой страны).

Всего по одному искателю убежища прибыло из Бельгии, Швеции, Болгарии, Кипра, Македонии, Греции, Португалии и Швейцарии.

Всего за 9 месяцев 2025 года за защитой в Россию отправились 6 640 иностранцев из 24 государств. Количество стран, из которых едут беженцы, выросло незначительно в сравнении с аналогичным периодом 2024 года — тогда они прибыли из 25 государств.

Ранее Президент РФ Владимир Путин рассказал, почему люди бегут в Россию из Европы.

