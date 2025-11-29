Украинцы просят убежища в РФ чаще, чем граждане других стран

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 44 0

За 9 месяцев 2025 года из Незалежной в РФ бежали более 2,5 тысячи человек.

Из каких стран в Россию едут беженцы

Фото: Александр Демьянчук/ ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Украинцы чаще всех среди граждан недружественных России стран просили у Москвы убежище в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические материалы.

Из Незалежной в Россию бежали 2 527 человек, из Германии — 93, из Латвии — 36. Кроме того, убежища в РФ запросили 25 литовцев, 17 американцев, 12 эстонцев и 11 канадцев. Более скромное число беженцев — из Венгрии (7), Италии (6), Польши (5), Австралии, Франции и Испании (по 3 от каждой страны), Нидерландов, Словакии и Великобритании (по 2 от каждой страны).

Всего по одному искателю убежища прибыло из Бельгии, Швеции, Болгарии, Кипра, Македонии, Греции, Португалии и Швейцарии.

Всего за 9 месяцев 2025 года за защитой в Россию отправились 6 640 иностранцев из 24 государств. Количество стран, из которых едут беженцы, выросло незначительно в сравнении с аналогичным периодом 2024 года — тогда они прибыли из 25 государств.

Ранее Президент РФ Владимир Путин рассказал, почему люди бегут в Россию из Европы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
-0.02 90.82
0.03
Звездопад открывает денежный поток: финансовый гороскоп на декабрь 2025

Последние новости

12:31
В Курской области в результате атаки ВСУ поврежден объект энергетики
12:14
Один из причалов КТК поврежден в результате атаки ВСУ
12:00
Продал и забрал обратно: как покупатели остаются без квартир после сделок с пенсионерами
12:00
Создавали драму ради просмотров: участница «Мисс Вселенной» об изнанке конкурса
11:47
ФСБ начала публикацию данных КГБ о скрывшихся на Западе пособниках нацистов
11:30
Российский «Гиацинт-Б» уничтожил опорные пункты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

«Победа для нас»: «Город 312» о возвращении Аи на сцену
Охота на беспилотники! Лучшее видео из зоны СВО
«Травматизация»: психолог оценила влияние на детей истязаний в нижегородском детсаду
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео