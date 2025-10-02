«Гендерный терроризм»: Путин о том, почему люди бегут в Россию из Европы

Путин: в Европе многих не устраивает гендерный терроризм в отношении детей

Неважно, откуда человек, если он разделяет наши ценности, то он наш. Об этом заявил президент России Владимир Путин на XXII Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Обозреватель RT, американка Тара Рид, обратилась к российскому лидеру, сказав, что западная пропаганда ошибалась, говоря о России. Журналист также призналась в любви к нашей стране и рассказала об общих ценностях наших стран.

«Неважно, человек с востока, запада, с юга, с севера, но, если он разделяет наши ценности, он наш человек. Мы так к вам и относимся», — сказал Путин, обратившись к журналистке.

Также Рид поведала, что она не одна, кто ищет убежища в РФ и спросила в связи с этим, как Путин относится к потоку с Запада и упростят ли иностранцам выдачу гражданства РФ.

Президент РФ подтвердил, что уже порядка двух тысяч заявлений о получении гражданства России подали граждане западных стран. В основном это европейцы.

«Даже скорее не по политическим, а по ценностным соображениям люди приезжают, особенно из европейских стран побольше. Потому что там гендерный терроризм, я бы так сказал, в отношении детей очень многих не устраивает, и люди ищут такие „тихие гавани“ для этого. И к нам приезжают», — сказал Путин.

Президент отметил, что Россия будет всячески поддерживать таких людей, насколько это возможно.

Основная тема XXII ежегодного заседания клуба «Валдай» — формирование обновленной архитектуры международных отношений, в центре которой — уважение к суверенитету и взаимовыгодное сотрудничество между странами.

Концепция XXII заседания — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Мероприятие проходит с 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи. В нем участвуют 140 экспертов и аналитиков из 42 стран, среди которых Алжир, Великобритания, Венесуэла, ФРГ, Иран, Китай, ОАЭ, США и другие.

В программу заседания включены пленарные сессии, тематические дискуссии, а также презентация докладов, на которой обсуждаются вопросы многополярности и глобальной безопасности.

