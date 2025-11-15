На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1

Рита Цветкова
Рита Цветкова

Полуостров все чаще испытывает на себе последствия катаклизмов, и перспективы не вселяют надежды на улучшение.



Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Землетрясение на Камчатке

Очередное землетрясение произошло в Тихом океане у берегов Камчатки. По данным камчатского филиала Федерального исследовательского центра Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба» (ФИЦ ЕГС) Российской академии наук (РАН), магнитуда составила 6,1 — это сильные подземные толчки. Соответствующая информация появилась в официальном Telegram-канале организации.

Отмечается, что подземные толчки зафиксированы в 14 ноября в 23:33 по местному времени (14:33 по московскому). Эпицентр располагался в 318 километрах от столицы региона — Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 43,8 километров. По предварительным данным, никто не был ранен и не погиб, не пострадали также объекты инфраструктуры.

Предыдущее землетрясение у побережья полуострова произошло 3 ноября, магнитуда составила 5,6. Эпицентр находился в 397 километрах от Петропавловска-Камчатского. Обошлось без серьезных последствий, но прежде сейсмологи предупреждали, что впереди жителей региона могут ждать толчки силой до 10 баллов — куда более опасные, грозящие разрушениями. Под ударом могут также оказаться населенные пункты Вилючинск и Елизово.

В октябре на территории Камчатки были зафиксированы шесть афтершоков магнитудой до 4,8 и два пепловых выброса на вулкане Крашенинникова. Активность проявляли вулканы Безымянный, Шивелуч, Ключевский, Карымский и Камбальный. В сентябре землетрясение силой 6,1 в разных районах столицы региона ощущался как 5 баллов. Угрозу цунами не объявляли, но потом был зарегистрирован 71 афтершок.

Ранее 5-tv.ru писал о последствиях мощного землетрясения в Афганистане. Количество жертв стихии растет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Землетрясение на Камчатке
