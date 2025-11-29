После отставки Ермака Киев может пойти на уступки на переговорах

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 29 0

Экс-глава офиса Зеленского был ярым противником компромиссов.

Как отставка Ермака повлияет на мирные переговоры

Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

TAC: Украина может пойти на уступки в переговорах после отставки Ермака

Киев может уступить в спорных вопросах на переговорах по мирному урегулированию на фоне отставки главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом пишет The American Conservative.

После того, как бывший глава ОП Украины ушел со своей роли на политической арене, значительно увеличились шансы на то, что Киев станет более сговорчив, и разрыв между его позицией и позицией Москвы сократится, считает обозреватель издания Эндрю Дэй.

Бывшая «правая рука» Зеленского был сторонником агрессивной позиции в переговорах, не признавал возможных уступок. Кроме того, Ермак не терпел альтернативного мнения среди других украинских чиновников и политиков, и имел лично им составленные списки «политических оппонентов», каждый из которых был потенциальной мишенью для силовиков Киева.

По мнению аналитиков TAC, пока в переговорной команде был столь ярый противник компромиссов, шанса развития дипломатического процесса не было.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава офиса Владимира Зеленского написал заявление об отставке на фоне обысков и обвинения в коррупции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
-0.02 90.82
0.03
Звездопад открывает денежный поток: финансовый гороскоп на декабрь 2025

Последние новости

15:32
Песков указал на рост неопределенности из-за коррупционного скандала на Украине
15:13
Пожар на НПЗ в Краснодарском крае после атаки БПЛА ликвидирован
15:13
После отставки Ермака Киев может пойти на уступки на переговорах
15:00
Ученые выяснили, как известность связана с высоким риском преждевременной смерти
14:53
Танкер Virat подвергся повторной атаке в Черном море
14:40
Bloomberg: делегация Украины направилась в США на встречу с Уиткоффом и Кушнером

Сейчас читают

«Победа для нас»: «Город 312» о возвращении Аи на сцену
Охота на беспилотники! Лучшее видео из зоны СВО
Прическа на удачу в новом году: лунный календарь стрижек на декабрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео