TAC: Украина может пойти на уступки в переговорах после отставки Ермака

Киев может уступить в спорных вопросах на переговорах по мирному урегулированию на фоне отставки главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом пишет The American Conservative.

После того, как бывший глава ОП Украины ушел со своей роли на политической арене, значительно увеличились шансы на то, что Киев станет более сговорчив, и разрыв между его позицией и позицией Москвы сократится, считает обозреватель издания Эндрю Дэй.

Бывшая «правая рука» Зеленского был сторонником агрессивной позиции в переговорах, не признавал возможных уступок. Кроме того, Ермак не терпел альтернативного мнения среди других украинских чиновников и политиков, и имел лично им составленные списки «политических оппонентов», каждый из которых был потенциальной мишенью для силовиков Киева.

По мнению аналитиков TAC, пока в переговорной команде был столь ярый противник компромиссов, шанса развития дипломатического процесса не было.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава офиса Владимира Зеленского написал заявление об отставке на фоне обысков и обвинения в коррупции.

