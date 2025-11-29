Песков указал на рост неопределенности из-за коррупционного скандала на Украине

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Сложно прогнозировать, как будут развиваться дальнейшие события.

Как Кремль оценивает обстановку из-за скандала на Украине

Фото: www.globallookpress.com/Peter Seyfferth

Неопределенность, вызванная украинским скандалом, быстро растет. Об этом в беседе с телеканалом CNN заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что в настоящий момент сложно прогнозировать, как будут развиваться события в дальнейшем.

Австралийский политолог Марк Лоу в интервью «Известиям» охарактеризовал отставку главы офиса Зеленского Андрея Ермака как причину ослабления президентского контроля за страной. Такие действия, как заявил эксперт, могут повлечь за собой милитаризацию киевского режима в случае, если достаточную власть получит Служба безопасности Украины (СБУ).

Ермак сообщил о своей отставке ранее в тот же день. Глава киевского режима рассказал, что планирует провести консультации относительно кандидатуры нового руководителя президентского офиса.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк передавал, что у Ермака были проведены обыски. Они состоялись по ходу уголовного дела о коррупции предпринимателя Тимура Миндича, которого называют руководителем схемы по отмыванию денег на Украине. Издание «РБК-Украина» передавало, что обвинения после обысков Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) не предъявили никому из офиса Зеленского.

Ранее, писал 5-tv.ru, агентство Bloomberg сообщило, что делегация Украины направилась в США на встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

