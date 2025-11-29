Украинская делегация вылетела в США на встречу со спецпосланником американского президента Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером. Об этом написало агентство Bloomberg в публикации.

Представители Украины и Соединенных Штатов обсудят мирный план урегулирования кризиса.

В материале агентства подчеркнули, что в украинскую делегацию входят секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел страны Сергей Кислица. Известно, что переговоры состоятся во Флориде.

До этого глава киевского режима Владимир Зеленский отмечал, что Украину в рамках переговоров с США представит начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов вместе с Рустемом Умеровым. При этом он добавлял, что к ним присоединятся сотрудники МИД и представители разведки.

До этого, 27 ноября, Зеленский рассказал о скорых «важных переговорах» с США относительно положений мирного плана по Украине после итогов встречи в Женеве. Он заявил, что Незалежная готова работать над планом со странами-участницами Евросоюза.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснял, что в данный момент переговоры по Украине ведутся лишь с США. Он уточнял, что по приезде американской делегации в Москву у РФ будут данные о согласованных пунктах мирного плана.

Ранее, писал 5-tv.ru, член российского Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов заявил о полной зависимости Зеленского от США после отставки главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

