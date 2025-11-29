СК возбудил уголовное дело по факту обнаружения тела младенца в Подмосковье

Уголовное дело возбудили следователи после обнаружения тела младенца в деревне Сахарово Московской области. Об этом написало Главное следственное управление Следственного комитета (ГСУ СК) по региону в Telegram-канале.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ», — указали в ведомстве.

Также представители пресс-службы региональной прокуратуры пояснили, что сотрудники ведомства в настоящий момент контролируют установление всех обстоятельств обнаружения тела ребенка.

Известно, что тело новорожденного обнаружили на предприятии по утилизации мусора в Московской области в этот день. Признаков насильственной смерти ребенка правоохранители не выявили. Также пока не ясна причина его смерти.

По данным источника 5-tv.ru, тело младенца в одеяле нашел сортировщик комплекса по переработке отходов «Север».

Ранее, писал 5-tv.ru, мать из Одинцово опровергла данные о падении ее ребенка в кипящий суп. До этого в СМИ поступила информация, что женщина случайно уронила своего сына в кастрюлю. По данной версии, родительница держала ребенка на руках во время готовки, и тот упал в горячую жидкость.

