СК возбудил уголовное дело по факту обнаружения тела младенца в Подмосковье

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 59 0

Мертвый ребенок лежал в одеяле на предприятии по утилизации мусора.

Что известно о найденном в Подмосковье мертвом ребенке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Уголовное дело возбудили следователи после обнаружения тела младенца в деревне Сахарово Московской области. Об этом написало Главное следственное управление Следственного комитета (ГСУ СК) по региону в Telegram-канале.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ», — указали в ведомстве.

Также представители пресс-службы региональной прокуратуры пояснили, что сотрудники ведомства в настоящий момент контролируют установление всех обстоятельств обнаружения тела ребенка.

Известно, что тело новорожденного обнаружили на предприятии по утилизации мусора в Московской области в этот день. Признаков насильственной смерти ребенка правоохранители не выявили. Также пока не ясна причина его смерти.

По данным источника 5-tv.ru, тело младенца в одеяле нашел сортировщик комплекса по переработке отходов «Север».

Ранее, писал 5-tv.ru, мать из Одинцово опровергла данные о падении ее ребенка в кипящий суп. До этого в СМИ поступила информация, что женщина случайно уронила своего сына в кастрюлю. По данной версии, родительница держала ребенка на руках во время готовки, и тот упал в горячую жидкость.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
-0.02 90.82
0.03
Звездопад открывает денежный поток: финансовый гороскоп на декабрь 2025

Последние новости

17:00
Мешает страх: как преодолеть одиночество после 30 и завести новых друзей
16:48
Зима не придет? Москвичам назвали время формирования снежного покрова
16:34
Трамп призвал авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой закрытым
16:26
В Новосибирске произошел хлопок аэрозольного баллончика из-за оставшейся дома собаки
16:11
В США назвали сумму украденных окружением Зеленского средств
16:00
Заменить подушку и не есть острое: как избавиться от храпа

Сейчас читают

«Победа для нас»: «Город 312» о возвращении Аи на сцену
Охота на беспилотники! Лучшее видео из зоны СВО
Прическа на удачу в новом году: лунный календарь стрижек на декабрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости