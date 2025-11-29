В Новосибирске произошел хлопок аэрозольного баллончика из-за оставшейся дома собаки

Мария Гоманюк
Питомец случайно включил плиту — на поворотных ручках остались следы его зубов.

Фото, видео: Telegram/МЧС Новосибирской области/mchs54; 5-tv.ru

Собака стала причиной хлопка аэрозольного баллончика в многоэтажке Новосибирска

Хлопок аэрозольного баллончика, оставленного на включенной плите, произошел в квартире многоэтажного дома Новосибирска на улице Фадеева. Соответствующие кадры опубликовало МЧС Новосибирской области в Telegram-канале.

Ударной волной выбило входную дверь, были повреждены стекла в межкомнатной и балконной дверях, пострадала кухонная плита. Огонь охватил обои и часть кухонного гарнитура на площади около 0,1 квадратного метра.

Хозяин квартиры перед уходом, как установили пожарные, оставил на плите баллончик дихлофоса. Пока дома никого не было, собака случайно включила газовые конфорки — на поворотных ручках остались следы ее зубов. В результате сильного нагрева баллончик разгерметизировался, и произошел хлопок с небольшим возгоранием, которое самопроизвольно потухло. Питомец не пострадал, так как спрятался на балконе.

Сотрудники МЧС убедились, что угрозы дальнейшего возгорания нет, и напомнили о мерах безопасности: уходя из дома, следует отключать электроприборы от сети, блокировать сенсорные панели плит, следить, чтобы никто — в том числе животные — не мог случайно включить конфорки, и не оставлять на плите посторонние предметы.

Ранее, писал 5-tv.ru, пенсионерка погибла при взрыве баллона с дихлофосом в Ачинске.

