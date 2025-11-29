Трамп призвал авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой закрытым

Мария Гоманюк
Заявление прозвучало на фоне инициативы Вашингтона по жесткой борьбе с предполагаемым наркотрафиком из Каракаса.

Фото: Reuters/Gaby Oraa

Президент США Дональд Трамп обратился ко всем авиакомпаниям с призывом считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее полностью закрытым. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Помимо авиакомпаний, американский лидер также направил свое обращение к их сотрудникам и к другим категориям не совсем добропорядочных граждан.

«Всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми, пожалуйста, учтите, что воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее будет полностью закрыто», — отметил он.

К тому же Трамп выразил благодарность за внимание к обозначенному вопросу.

До этого, 27 ноября, президент США заявил, что Соединенные Штаты теперь будут останавливать жителей Венесуэлы на суше, чтобы вести борьбу с предполагаемым наркотрафиком. Он отмечал, что в стране были замечены сокращения передачи наркотиков по морю.

Госсекретарь США Марко Рубио 16 ноября высказался с обвинениями в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в которых упомянул, что последний якобы руководит наркокартелем «Лос Солес». Рубио сообщил, что Госдепартамент собирается признать группировку иностранной террористической организацией. Картель, как он пояснил, подкупил государственные институты Венесуэлы и должен понести ответственность за «террористическое насилие».

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп допустил удары по Мексике ради борьбы с наркотрафиком в США.

