Трамп допустил удары по Мексике ради борьбы с наркотрафиком в США

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 10 0

Высказывания американского президента не сходятся со словами госсекретаря Марко Рубио.

Какие меры ждут Мексику от Трампа в борьбе с наркотиками

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президента США Дональда Трампа не смущает перспектива нанесения ударов по Мексике в рамках борьбы с наркокартелями и ликвидации поставок запрещенных веществ в Соединенные Штаты. Об этом он заявил журналистам, сообщило информационное агентство Bloomberg.

По словам американского лидера, он также готов к расширению военной кампании в Латинской Америке. Он отметил, что в Мехико ситуация серьезная, поэтому США могут действовать там так же, как и в Карибском бассейне, поставки наркотиков из которого практически остановили.

Ради решения проблемы с наркотрафиком глава Белого дома готов сделать «что угодно». Он также добавил, что не исключает наземной операции в Венесуэле.

Однако высказывания американского президента не сходятся со словами госсекретаря Марко Рубио, который ранее заявлял, что США находится в тесном контакте с Мексикой в борьбе с наркотрафиком и что администрация Трампа не планирует «односторонних действий» в отношении страны или развертывания войск.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, США отправили мощнейший авианосец для борьбы с наркокартелями, однако, по данным американских СМИ, реальная цель отправки ударной группы к берегам Латинской Америки — помощь в госперевороте в Венесуэле. До этого Военно-воздушные силы (ВВС) США нанесли удар по судну предполагаемых наркоторговцев в Тихом океане, а также начали подготовку наступательного плацдарма у берегов Венесуэлы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.13
0.53 94.42
-0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:46
Трамп допустил удары по Мексике ради борьбы с наркотрафиком в США
1:27
В США анонсировали продвижение дополнительных санкций против России
1:08
Радио «Судного дня» передало сообщение, которое вызвало тревогу в НАТО
0:45
Грядки на подоконнике: какие овощи и фрукты проще всего вырастить дома
0:27
МИД Черногории вызвал посла России из-за «вмешательства» в дела страны
0:08
Механизмы очищения организма: какие продукты помогают очистить кровь и печень

Сейчас читают

Армению уже отрезали от России, это территория НАТО — Григорян
«Это не остановить»: Игорь Саруханов о будущем шансона
«Без ненужных интересов»: режиссер Кирилл Кузин о воспитании детей
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году