Ясфира, Капучинка, Дормидонт: какие необычные клички носят животные «Моспитомца»

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 18 0

Платформа собрала информацию более чем о тысяче собак и кошек, которые ждут новых хозяев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Собака Капучинка и кот Дормидонт стали одними из самых заметных животных, чьи анкеты появились в сервисе «Моспитомец». Об этом сообщили на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Всего на платформе опубликованы данные более тысячи питомцев. Все они привиты, чипированы и готовы отправиться в новые семьи.

Сервис заработал около месяца назад. Он создан для тех, кто планирует взять животное из приюта, а также для владельцев, которым необходима систематизированная информация об уходе, здоровье и воспитании собак и кошек.

Пользователи могут подобрать питомца по ряду параметров — возрасту, размеру, активности и особенностям характера. Животные представлены тринадцатью городскими приютами, и их анкеты регулярно обновляются.

Проект ускоряет устройство питомцев в семьи: будущие хозяева могут заранее познакомиться с животными онлайн, изучить рекомендации специалистов, а затем приехать в приют на личную встречу. Платформа стала частью городской программы по развитию ответственного отношения к животным и модернизации условий содержания в приютах.

Ясфира, Капучинка, Дормидонт: какие необычные клички носят животные «Моспитомца»
